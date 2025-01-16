Гончаренко пише про нібито анулювання броні половині рятувальників. ДСНС спростовує

Нардеп каже, що рятувальників нібито залякують переведенням до ЗСУ 50% особового складу. ДСНС заявляє, що це не відповідає дійсності

Ілюстративне фото: ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій спростувала інформацію про нібито мобілізацію 50% працівників. Надзвичайники запевняють, що заброньовано 90% особового складу.

"Водночас наголошуємо, що працівники підрозділів оперативного реагування (пожежники, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо) заброньовані повним складом", – наголосили у ДСНС.

Ця заява з’явилась після того, як народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончеренко написав, що почав знову отримувати повідомлення від працівників ДСНС про те, що керівництво нібито їх залякує, "розповідає, що їх бронь зберігається до 28 лютого, а далі 50% переводять в ЗСУ".

Крім того, "деякі вже складають попередні списки" ДСНСків, яких нібито переведуть, заявив нардеп.

Гончаренко вже не вперше порушує тему бронювання працівників ДСНС.

1 червня 2024-го він написав, що Кабмін нібито хоче позбавити броні частину ДСНСників. Сам уряд не коментував інформацію, хоча згодом Гончаренко опублікував частину постанови Кабміну, в якій йшлося про бронювання 50% штату ДСНС. В той час також набирала голоси петиція про те, щоб надати бронь всім рятувальникам та пожежникам. За чотири дні петицію підтримали понад 30 000 українців.

6 червня у Раді зареєстрували законопроєкт Гончаренка і нардепа від Слуги народу Георгія Мазурашу, яким пропонується надати повне бронювання від мобілізації всім працівникам ДСНС. На момент публікації новини, 16 січня 2025-го, законопроєкт №11323 все ще має статус "опрацьовується в комітеті", на голосування його так і не винесли.

7 червня 2024 року міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що 90% рятувальників та поліціянтів заброньовано від мобілізації.

10 січня 2025-го прем'єр Шмигаль повідомив, що загалом наразі від мобілізації заброньовано менш ніж 1 млн осіб.

Того ж дня Кабмін пом'якшив умови для бронювання працівників облгазів.

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