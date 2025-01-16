Гончаренко пишет о якобы аннулировании брони половине спасателей. ГСЧС опровергает

Нардеп говорит, что спасателей якобы запугивают переводом в ВСУ 50% личного состава. ГСЧС заявляет, что это не соответствует действительности

Иллюстративное фото: ГСЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опровергла информацию о якобы мобилизации 50% сотрудников. Чрезвычайники уверяют, что забронировано 90% личного состава.

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"В то же время подчеркиваем, что работники подразделений оперативного реагирования (пожарные, саперы, спасатели, химики, инженеры и прочие) забронированы полным составом", – подчеркнули в ГСЧС.

Это заявление появилось после того, как народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончеренко написал, что начал снова получать сообщения от сотрудников ГСЧС о том, что руководство якобы запугивает их, "рассказывает, что их бронь сохраняется до 28 февраля, а дальше 50% переводят в ВСУ".

Кроме того, "некоторые уже составляют предварительные списки" ГСЧСников, которых якобы переведут, заявил нардеп.

Гончаренко уже не в первый раз поднимает тему бронирования работников ГСЧС.

1 июня 2024-го он написал, что Кабмин якобы хочет лишить брони часть ГСЧСников. Само правительство не комментировало информацию, хотя впоследствии Гончаренко опубликовал часть постановления Кабмина, в которой говорилось о бронировании 50% штата ГСЧС. В то время также набирала голоса петиция о том, чтобы предоставить бронь всем спасателям и пожарным. За четыре дня петицию поддержали более 30 000 украинцев.

6 июня в Раде зарегистрировали законопроект Гончаренко и нардепа от Слуги народа Георгия Мазурашу, которым предлагается предоставить полное бронирование от мобилизации всем работникам ГСЧС. На момент публикации новости, 16 января 2025 года, законопроект №11323 все еще имеет статус "обрабатывается в комитете", на голосование его так и не вынесли.

7 июня 2024 года министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что 90% спасателей и полицейских забронированы от мобилизации.

10 января 2025-го премьер Шмыгаль сообщил, что всего от мобилизации забронировано менее 1 млн человек.

В тот же день Кабмин смягчил условия для бронирования работников облгазов.

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