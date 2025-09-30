ГУР: У Ставрополі вбили підполковника Росгвардії, який очолював спецпідрозділ "Авангард" – відео

За даними української розвідки, окрім підполковника Росгвардії було вбито його помічника та водія

ГУР (Ілюстративне фото: ГУР)

Головне управління розвідки Міноборони України вбило підполковника Росгвардії та двох його підлеглих поблизу населеного пункту Тамбукан, що у Ставропольському краї. Про це повідомляє пресслужба ГУР.

За даними ГУР, операцію було проведено 27 вересня 2025 року. За підтримки руху визволення Кавказу вбито трьох "росгвардійців" на території Росії.

Зокрема, окрім підполковника Росгвардії було вбито його помічника та водія.

"Група московитів рухалась на полігон, але так і не доїхала", – розповіли у ГУР.

Довідка Спецпідрозділ "Авангард" – російський відділ спеціального призначення у складі Росгвардії, сформований у 1998 році на базі підрозділів "Едельвейс" і розташований поблизу Мінеральних Вод (Новотерський). Спецпідрозділ "Авангард" – російський відділ спеціального призначення у складі Росгвардії, сформований у 1998 році на базі підрозділів "Едельвейс" і розташований поблизу Мінеральних Вод (Новотерський).