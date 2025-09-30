ГУР: В Ставрополе убили подполковника Росгвардии, который возглавлял "Авангард"
Главное управление разведки Минобороны Украины убило подполковника Росгвардии и двух его подчиненных вблизи населенного пункта Тамбукан, что в Ставропольском крае. Об этом сообщает пресс-служба ГУР.
По данным ГУР, операция была проведена 27 сентября 2025 года. При поддержке движения освобождения Кавказа убито три "росгвардейца" на территории России.
В частности, кроме подполковника Росгвардии были убиты его помощник и водитель.
"Группа московитов двигалась на полигон, но так и не доехала", – рассказали в ГУР.
СправкаСпецподразделение "Авангард" – российский отдел специального назначения в составе Росгвардии, сформированный в 1998 году на базе подразделений "Эдельвейс" и расположенный вблизи Минеральных Вод (Новотерский).
