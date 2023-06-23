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Ідентифіковано окупантів, які вкрали в Ізюмі золотих прикрас на понад 8 млн грн – ОГП

Этот материал также доступен на русском
23.06.2023, 11:41
Ідентифіковано окупантів, які вкрали в Ізюмі золотих прикрас на понад 8 млн грн – ОГП - Фото
Деокупований Ізюм (Фото: Міноборони)

Правоохоронці встановили особи двох російських окупантів, які наприкінці квітня 2022 року в Ізюмі обікрали магазин відомого українського ювелірного бренду. Росіяни вкрали золотих прикрас на 8 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Російським військовим повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.

Підозрювані – 24-річний та 21-річний рядові військової частини 91726. Обидва гранатометники гаубично-артилерійського дивізіону.

Ідентифіковано окупантів, які вкрали в Ізюмі золотих прикрас на понад 8 млн грн – ОГП

Ідентифіковано окупантів, які вкрали в Ізюмі золотих прикрас на понад 8 млн грн – ОГП

За даними слідства, наприкінці квітня 2022 року в Ізюмі вони обікрали магазин відомого українського ювелірного бренду.

Користуючись тим, що магазин було пошкоджено, двоє окупантів проникли туди та викрали сейф із майже двома кілограмами золотих прикрас. Завантажили його в автівку та поїхали.

Власнику магазину спричинено матеріальну шкоду на понад 8 млн грн.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук, повідомили в ОГП.

  • 16 червня ГУР МО повідомило, що почастішали випадки, коли бійці російських штурмових рот "Шторм Z" займаються мародерством у своїх же підрозділах та ставали дезертирами.
  • Російські загарбники створили комісію для перевірки масових випадків мародерства з боку чеченських збройних підрозділів – так званих кадировців.
Вадим Ребрина
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