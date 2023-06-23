Ідентифіковано окупантів, які вкрали в Ізюмі золотих прикрас на понад 8 млн грн – ОГП
Правоохоронці встановили особи двох російських окупантів, які наприкінці квітня 2022 року в Ізюмі обікрали магазин відомого українського ювелірного бренду. Росіяни вкрали золотих прикрас на 8 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
Російським військовим повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.
Підозрювані – 24-річний та 21-річний рядові військової частини 91726. Обидва гранатометники гаубично-артилерійського дивізіону.
За даними слідства, наприкінці квітня 2022 року в Ізюмі вони обікрали магазин відомого українського ювелірного бренду.
Користуючись тим, що магазин було пошкоджено, двоє окупантів проникли туди та викрали сейф із майже двома кілограмами золотих прикрас. Завантажили його в автівку та поїхали.
Власнику магазину спричинено матеріальну шкоду на понад 8 млн грн.
Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук, повідомили в ОГП.
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