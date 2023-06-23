Идентифицированы оккупанты, укравшие в Изюме золотые украшения на более 8 млн грн – ОГП

Правоохранители установили личности двух российских оккупантов, которые в конце апреля 2022 года в Изюме обокрали магазин известного украинского ювелирного бренда. Россияне украли золотые украшения на 8 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Российским военным сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

Подозреваемые – 24-летний и 21-летний рядовые воинской части 91726. Оба гранатометчика гаубично-артиллерийского дивизиона.

По данным следствия, в конце апреля 2022 года в Изюме они обокрали магазин известного украинского ювелирного бренда.

Пользуясь тем, что магазин был поврежден, двое оккупантов проникли туда и похитили сейф с почти двумя килограммами золотых украшений. Погрузили его в машину и уехали.

Владельцу магазина нанесен материальный ущерб более чем на 8 млн грн.

Решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск, сообщили в ОГП.

16 июня ГУР МО сообщило, что участились случаи, когда бойцы российских штурмовых рот "Шторм Z" занимаются мародерством в своих же подразделениях и становятся дезертирами.

Российские захватчики создали комиссию по проверке массовых случаев мародерства со стороны чеченских вооруженных подразделений – так называемых кадыровцев.

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