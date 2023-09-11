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Ідеолога та бойовика терористичної ДНР на смерть переїхало авто російських військових

Этот материал также доступен на русском
11.09.2023, 20:20
Ідеолога та бойовика терористичної ДНР на смерть переїхало авто російських військових - Фото
Геннадій Дубовий (Скриншот з ресурсу окупантів)

Бойовика та пропагандиста терористичних організацій ДНР та Новоросія Геннадія Дубового на смерть збили російські військові у центрі тимчасово окупованого Донецька. Про це повідомляють російські пропагандистські медіа, а також журналіст Денис Казанський.

Дубового переїхала автівка російських військових поряд з будівлею обладміністрації на перехресті вулиць Артема та бульвару Шевченка, пише Казанський.

Терорист народився у Павлограді, Українська РСР. Працював журналістом, PR-спеціалістом та політтехнологом в Україні та РФ.

З 2014 року приєднався до російських незаконних збройних формувань на сході України, був бойовиком і так званим "воєнкором" у терористів. 

Як стверджують окупанти, Дубовий брав участь у боях проти українських сил у 2014-2015 роках, зокрема у битві за Донецький аеропорт. 

Раніше, у 1990-х роках, він брав участь в агресії РФ в Абхазії та Ічкерії.

Зокрема, воював в угрупуванні одного з ватажків терористичного угрупування ДНР Арсена Павлова ("Моторола"), ліквідованого у 2016 році.

Дубовий був організатором пропагандистських медіа на тимчасово окупованих територіях.

  • 20 липня стало відомо про ліквідацію російського Z-пропагандиста Лучина. Раніше він "прославився" через те, що хакери підмінили йому замовлення дронів для російських окупантів на фалоімітатори.
  • Того ж дня з'явилось відео зі знищенням Лучина: групу загарбників накрили фугасні та касетні боєприпаси.
  • У липні з'явилось відео з ліквідацією російського "комбрига", бойовика з позивним "Ташкент": в автівку з ним влетів FPV-дрон.

Читайте також: ЗСУ ліквідували кадировського "Карлсона": Z-блогера, який воював проти України в "Ахматі"

Артем Джеріпа
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