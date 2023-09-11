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Идеолога и боевика террористической ДНР насмерть переехало авто российских военных

Цей матеріал також доступний українською
11.09.2023, 20:20
Идеолога и боевика террористической ДНР насмерть переехало авто российских военных - Фото
Геннадий Дубовой (Скриншот из ресурса оккупантов)

Боевика и пропагандиста террористических организаций ДНР и Новороссия Геннадия Дубового насмерть сбили российские военные в центре временно оккупированного Донецка. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ, а также журналист Денис Казанский.

Дубового переехал автомобиль российских военных рядом со зданием обладминистрации на перекрестке улиц Артема и бульвара Шевченко, пишет Казанский.

Террорист родился в Павлограде, Украинская ССР. Работал журналистом, PR-специалистом и политтехнологом в Украине и РФ.

С 2014 года присоединился к российским незаконным вооруженным формированиям на востоке Украины, был боевиком и так называемым "военкором" у террористов.

Как утверждают оккупанты, Дубовой участвовал в боях против украинских сил в 2014-2015 годах, в частности в битве за Донецкий аэропорт.

Ранее, в 1990-х годах, он принял участие в агрессии РФ в Абхазии и Ичкерии.

В частности, воевал в группировке одного из предводителей террористической группировки ДНР Арсена Павлова ("Моторола"), ликвидированного в 2016 году.

Дубовой был организатором пропагандистских медиа на временно оккупированных территориях.

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Артём Джерипа
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войнабоевикоккупацияДонецктеррористгеннадий дубовой
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