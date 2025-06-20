Іран атакував ракетами Ізраїль: у місті Хайфа понад 10 постраждалих – фото, відео

Удар Ірану по Ізраїлю (Фото: t.me/ClashReport)

Іранські війська 20 червня завдали ракетних ударів по ізраїльському місту Хайфа. Внаслідок атаки відомо про 17 постраждалих. Про це повідомляє Ynet та Служба швидкої допомоги Magen David Adom.

Відомо про падіння ракет або їхніх уламків не тільки в Хайфі, а й у Тель-Авіві, Бней-Браку, Беер-Шеві та Ашкелоні.

Служба швидкої допомоги Magen David Adom спершу повідомляла про трьох поранених. Серед них 40-річний чоловік у важкому стані та 16-річний хлопець, з важким пораненням. Також постраждав 54-річний чоловік, у нього поранення середньої тяжкості.

Згодом MDA повідомила, що загалом 17 людей отримали поранення, троє постраждалих у важкому стані.

Наслідки удару (Фото: t.me/ClashReport)

Наслідки удару (Фото: x.com/Mdais/status)

15 червня влада Ізраїлю повідомила, що унаслідок іранських обстрілів загинули щонайменше 10 людей. Ще понад 200 людей постраждали, а близько 20 вважаються зниклими безвісти.

19 червня Іран випустив близько 30 балістичних ракет по Ізраїлю. Влучення зафіксовані у центрі та на півдні країни. Зокрема, постраждала лікарня "Сорока" у Беер-Шеві.