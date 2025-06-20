Иран атаковал ракетами Израиль: в городе Хайфа более 10 пострадавших – фото, видео
Удар Ирана по Израилю (Фото: t.me/ClashReport)

Иранские войска 20 июня нанесли ракетные удары по израильскому городу Хайфа. В результате атаки известно о 17 пострадавших. Об этом сообщает Ynet и Служба скорой помощи Magen David Adom.

Известно о падении ракет или их обломков не только в Хайфе, но и в Тель-Авиве, Бней-Браке, Беэр-Шеве и Ашкелоне.

Служба скорой помощи Magen David Adom сначала сообщала о трех раненых. Среди них 40-летний мужчина в тяжелом состоянии и 16-летний парень с тяжелым ранением. Также пострадал 54-летний мужчина, у него ранение средней тяжести.

Впоследствии MDA сообщила, что в общей сложности 17 человек получили ранения, трое пострадавших в тяжелом состоянии.

Наслідки удару (Фото: t.me/ClashReport)
Последствия удара (Фото: t.me/ClashReport)
Наслідки удару (Фото: x.com/Mdais/status)
Последствия удара (Фото: x.com/Mdais/status)
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