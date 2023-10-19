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Івано-Франківськ. Місцеві футболісти та рідня керівництва міста "охороняли" військкомат, пише ДБР

Этот материал также доступен на русском
19.10.2023, 10:46
Івано-Франківськ. Місцеві футболісти та рідня керівництва міста
Команда ФК "Прикарпаття" (фото – пресслужба клубу)

Деякі футболісти клубу "Прикарпаття" та родичі керівництва Івано-Франківська були фіктивно зараховані на військову службу та "охороняли" місцевий військкомат. Про це повідомила пресслужба Держбюро розслідувань.

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Слідство з'ясувало, що командир роти охорони Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) зарахував на службу до себе сімох людей, які є гравцями та тренерами місцевої професійної футбольної команди.

Усі вони служили лише "на папері" і не виконували жодних військових обов'язків, уточнили в ДБР.

Як встановило слідство, ці особи "відслужили" загалом 1100 днів, отримуючи грошове та матеріальне забезпечення (майже 1,5 млн грн).

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Командиру роти інкримінують перевищення службових повноважень, йому загрожує ув'язнення до 12 років. Він поки не відсторонений від посади; готуються клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Фіктивне зарахування до рот охорони військкомату – поширена незаконна схема "служби" в Силах оборони з метою не бути мобілізованим "на війну", де-факто ухилення від служби.

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Євген Пилипенко
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