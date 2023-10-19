Івано-Франківськ. Місцеві футболісти та рідня керівництва міста "охороняли" військкомат, пише ДБР
Деякі футболісти клубу "Прикарпаття" та родичі керівництва Івано-Франківська були фіктивно зараховані на військову службу та "охороняли" місцевий військкомат. Про це повідомила пресслужба Держбюро розслідувань.
Слідство з'ясувало, що командир роти охорони Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) зарахував на службу до себе сімох людей, які є гравцями та тренерами місцевої професійної футбольної команди.
Усі вони служили лише "на папері" і не виконували жодних військових обов'язків, уточнили в ДБР.
Як встановило слідство, ці особи "відслужили" загалом 1100 днів, отримуючи грошове та матеріальне забезпечення (майже 1,5 млн грн).
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Командиру роти інкримінують перевищення службових повноважень, йому загрожує ув'язнення до 12 років. Він поки не відсторонений від посади; готуються клопотання про обрання йому запобіжного заходу.
Фіктивне зарахування до рот охорони військкомату – поширена незаконна схема "служби" в Силах оборони з метою не бути мобілізованим "на війну", де-факто ухилення від служби.
- У вересні 2023 року представник президента заявив, що масових екстрадицій ухилянтів, які втекли на кордон, не буде.
- Також на початку осені президент Зеленський дав три місяці на перевірку рішень ВЛК щодо непридатності до служби.
- На Буковині час від часу викривають правоохоронців, які переправляють ухилянтів до Румунії.
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