Ивано-Франковск. Местные футболисты и родня руководства города "охраняли" военкомат
Часть футболистов клуба "Прикарпатье" и некоторые родственники руководства Ивано-Франковска были фиктивно зачислены на военную службу и "охраняли" местный военкомат. Об этом сообщила пресс-служба Госбюро расследований.
Следствие выяснило, что командир роты охраны Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) зачислил на службу к себе семь человек, являющихся игроками и тренерами местной профессиональной футбольной команды.
Все они служили только "на бумаге" и не выполняли никаких военных обязанностей, уточнили в ГБР.
Как установило следствие, эти лица "отслужили" в общей сложности 1100 дней, получая денежное и материальное обеспечение (почти 1,5 млн грн).
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Командиру роты инкриминируют превышение служебных полномочий, ему грозит тюремный срок до 12 лет. Он пока не отстранен от должности; готовятся ходатайства об избрании ему меры пресечения.
Фиктивное зачисление в роты охраны военкомата – распространенная незаконная схема "службы" в Силах обороны с целью не быть мобилизованным "на войну", де-факто уклонение от службы.
- В сентябре 2023 года представитель президента заявил, что массовых экстрадиций уклонистов, сбежавших на границу, не будет.
- Также в начале осени президент Зеленский дал три месяца на проверку решений ВВК о непригодности к службе.
- На Буковине время от времени разоблачают правоохранителей, переправляющих уклонистов в Румынию.
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