Ивано-Франковск. Местные футболисты и родня руководства города "охраняли" военкомат

Часть футболистов клуба "Прикарпатье" и некоторые родственники руководства Ивано-Франковска были фиктивно зачислены на военную службу и "охраняли" местный военкомат. Об этом сообщила пресс-служба Госбюро расследований.

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Следствие выяснило, что командир роты охраны Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) зачислил на службу к себе семь человек, являющихся игроками и тренерами местной профессиональной футбольной команды.

Все они служили только "на бумаге" и не выполняли никаких военных обязанностей, уточнили в ГБР.

Как установило следствие, эти лица "отслужили" в общей сложности 1100 дней, получая денежное и материальное обеспечение (почти 1,5 млн грн).

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Командиру роты инкриминируют превышение служебных полномочий, ему грозит тюремный срок до 12 лет. Он пока не отстранен от должности; готовятся ходатайства об избрании ему меры пресечения.

Фиктивное зачисление в роты охраны военкомата – распространенная незаконная схема "службы" в Силах обороны с целью не быть мобилизованным "на войну", де-факто уклонение от службы.

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