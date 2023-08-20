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З Нідерландів Зеленський вирушив до Данії: Просуваємо питання F-16

Этот материал также доступен на русском
20.08.2023, 18:31
З Нідерландів Зеленський вирушив до Данії: Просуваємо питання F-16 - Фото
Володимир Зеленський (Фото - ОП)

Після візиту до Нідерландів, де було оголошено, що Україна отримає винищувачі F-16, президент Володимир Зеленський вирушив до Данії, де також обговорюватиметься тема авіації для ЗСУ. Про це Зеленський повідомив у Twitter.

Президент написав, що прибув до Данії, де зустрінеться з прем'єркою країни Метте Фредеріксен, королівською родиною, членами парламенту та лідерами бізнесу.

"Ми розширюємо співпрацю, готуємо більше хороших новин для наших воїнів і просуваємо питання F-16", – написав Зеленський.

Сьогодні Міноборони Данії вже офіційно оголосило, що подарує Україні винищувачі F-16.

  • Сьогодні Зеленський із першою леді й командою прибули до Нідерландів, аби обговорити питання постачань винищувачів F-16 Україні. Крім того, на порядку денному глобальний саміт миру, формула миру та притягнення Росії до відповідальності.
  • У Нідерландах було оголошено, що Україна отримає F-16. Прем'єр країни Марк Рютте, відповідаючи на питання щодо кількості, зазначив, що це буде щонайменше 42 винищувачі.

Дивіться також: Зеленський сів за штурвал винищувача F-16 – відео

Оксана Житнюк
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Володимир ЗеленськийданіяF-16
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