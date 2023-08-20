З Нідерландів Зеленський вирушив до Данії: Просуваємо питання F-16

Після візиту до Нідерландів, де було оголошено, що Україна отримає винищувачі F-16, президент Володимир Зеленський вирушив до Данії, де також обговорюватиметься тема авіації для ЗСУ. Про це Зеленський повідомив у Twitter.

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Президент написав, що прибув до Данії, де зустрінеться з прем'єркою країни Метте Фредеріксен, королівською родиною, членами парламенту та лідерами бізнесу.

"Ми розширюємо співпрацю, готуємо більше хороших новин для наших воїнів і просуваємо питання F-16", – написав Зеленський.

Сьогодні Міноборони Данії вже офіційно оголосило, що подарує Україні винищувачі F-16.

Сьогодні Зеленський із першою леді й командою прибули до Нідерландів, аби обговорити питання постачань винищувачів F-16 Україні. Крім того, на порядку денному глобальний саміт миру, формула миру та притягнення Росії до відповідальності.

У Нідерландах було оголошено, що Україна отримає F-16. Прем'єр країни Марк Рютте, відповідаючи на питання щодо кількості, зазначив, що це буде щонайменше 42 винищувачі.

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