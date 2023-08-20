Из Нидерландов Зеленский отправился в Данию: Продвигаем вопрос F-16

После визита в Нидерланды, где было объявлено, что Украина получит истребители F-16, президент Владимир Зеленский отправился в Данию, где тоже будет обсуждаться тема авиации для ВСУ. Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

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Президент написал, что прибыл в Данию, где встретится с премьером страны Метте Фредериксен, королевской семьей, членами парламента и лидерами бизнеса.

"Мы расширяем сотрудничество, готовим больше хороших новостей для наших воинов и продвигаем вопрос F-16", – написал Зеленский.

Сегодня Минобороны Дании уже официально объявило, что подарит Украине истребители F-16.

Сегодня Зеленский с первой леди и командой прибыли в Нидерланды для обсуждения вопросов поставок истребителей F-16 Украине. Кроме того, в повестке дня глобальный саммит мира, формула мира и привлечение России к ответственности.

В Нидерландах было объявлено, что Украина получит F-16. Премьер страны Марк Рютте, отвечая на вопрос о количестве, отметил, это будет минимум 42 истребителя.

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