Ізраїль. ХАМАС поранив українську дитину, є інформація про загиблих біля сектору Гази — МЗС

Терористи ХАМАС поранили українського хлопчика в ізраїльському Сдероті, його вдалося евакуювати, є інформація про двох загиблих громадян поблизу сектору Гази. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

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За його словами, дипломати вивезли зі Сдерота українську дитину, яка була поранена під час атаки терористів — вона в безпечному місці під опікою посольства, отримала медичну та психологічну допомогу.

Вдалося розшукати п'ятьох українців, які вважалися зниклими на півдні Ізраїлю.

Також з'явилася інформація про можливу загибель двох громадян України поблизу сектору Гази, її перевіряють. Крім цього, посольство чекає на підтвердження даних про нібито загибель українця в самій Газі.

Ніколенко зазначив, що в Ізраїлі масово скасовують авіарейси, представництво продовжує роботу з українцями на місцях.

З вечора 7 жовтня МВС Ізраїлю запровадило в країні надзвичайний стан.

Уряд офіційно оголосив про стан війни.

8 жовтня стало відомо, що серед заручників, яких терористи ХАМАС змогли захопити під час нападу на територію Ізраїлю, були громадяни США.

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