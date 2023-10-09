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Ізраїль. ХАМАС поранив українську дитину, є інформація про загиблих біля сектору Гази — МЗС

Этот материал также доступен на русском
09.10.2023, 09:17
Ізраїль. ХАМАС поранив українську дитину, є інформація про загиблих біля сектору Гази — МЗС - Фото
Удари армії Ізраїлю по сектору Гази (Фото: EPA)

Терористи ХАМАС поранили українського хлопчика в ізраїльському Сдероті, його вдалося евакуювати, є інформація про двох загиблих громадян поблизу сектору Гази. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

За його словами, дипломати вивезли зі Сдерота українську дитину, яка була поранена під час атаки терористів — вона в безпечному місці під опікою посольства, отримала медичну та психологічну допомогу.

Вдалося розшукати п'ятьох українців, які вважалися зниклими на півдні Ізраїлю.

Також з'явилася інформація про можливу загибель двох громадян України поблизу сектору Гази, її перевіряють. Крім цього, посольство чекає на підтвердження даних про нібито загибель українця в самій Газі.

Ніколенко зазначив, що в Ізраїлі масово скасовують авіарейси, представництво продовжує роботу з українцями на місцях.

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Дмитро Гриниченко
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