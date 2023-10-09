Израиль. ХАМАС ранил украинского ребенка, есть информация о погибших у сектора Газа — МИД

Террористы ХАМАС ранили украинского мальчика в израильском Сдероте, его удалось эвакуировать, есть информация о двух погибших гражданах вблизи сектора Газа. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, дипломаты вывезли из Сдерота украинского ребенка, который был ранен во время атаки террористов — он в безопасном месте под опекой посольства, получил медицинскую и психологическую помощь.

Удалось разыскать пятерых украинцев, которые считались пропавшими на юге Израиля.

Также появилась информация о возможной гибели двух граждан Украины вблизи сектора Газа, ее проверяют. Кроме этого, посольство ждет подтверждения данных о якобы гибели украинца в самой Газе.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.