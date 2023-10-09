Израиль. ХАМАС ранил украинского ребенка, есть информация о погибших у сектора Газа — МИД
Террористы ХАМАС ранили украинского мальчика в израильском Сдероте, его удалось эвакуировать, есть информация о двух погибших гражданах вблизи сектора Газа. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.
По его словам, дипломаты вывезли из Сдерота украинского ребенка, который был ранен во время атаки террористов — он в безопасном месте под опекой посольства, получил медицинскую и психологическую помощь.
Удалось разыскать пятерых украинцев, которые считались пропавшими на юге Израиля.
Также появилась информация о возможной гибели двух граждан Украины вблизи сектора Газа, ее проверяют. Кроме этого, посольство ждет подтверждения данных о якобы гибели украинца в самой Газе.
- С вечера 7 октября МВД Израиля ввел в стране чрезвычайное положение.
- Правительство официально объявило о состоянии войны.
- 8 октября стало известно, что среди заложников, которых террористы ХАМАС смогли захватить во время нападения на территорию Израиля, были граждане США.
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