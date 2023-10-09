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Израиль. ХАМАС ранил украинского ребенка, есть информация о погибших у сектора Газа — МИД

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2023, 09:17
Израиль. ХАМАС ранил украинского ребенка, есть информация о погибших у сектора Газа — МИД - Фото
Удары армии Израиля по сектору Газа (Фото: EPA)

Террористы ХАМАС ранили украинского мальчика в израильском Сдероте, его удалось эвакуировать, есть информация о двух погибших гражданах вблизи сектора Газа. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.

По его словам, дипломаты вывезли из Сдерота украинского ребенка, который был ранен во время атаки террористов — он в безопасном месте под опекой посольства, получил медицинскую и психологическую помощь. 

Удалось разыскать пятерых украинцев, которые считались пропавшими на юге Израиля. 

Также появилась информация о возможной гибели двух граждан Украины вблизи сектора Газа, ее проверяют. Кроме этого, посольство ждет подтверждения данных о якобы гибели украинца в самой Газе.

Николенко отметил, что в Израиле массово отменяют авиарейсы, представительство продолжает работу с украинцами на местах.

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Дмитрий Гриниченко
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ИзраильвойнаМИДсектор газахамасолег николенко
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