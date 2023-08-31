Ізраїль та США проведуть спільні навчання з імітацією атаки на ядерні об'єкти Ірану

Ізраїльські військові проведуть низку спільних зі США навчань, зокрема імітацію можливої атаки на іранські ядерні об'єкти. Про це повідомило видання The Defence Post.

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За інформацією ізраїльського телеканалу, на який посилається The Defence Post, американські військові привезуть "велику кількість ракет Patriot та інших засобів перехоплення для навчань".

Зазначається, що навчання будуть проведені в найближчі місяці.

На прохання про коментар у ЦАХАЛ відмовились надати деталі, але сказали, що Ізраїль та США "регулярно проводять спільні військові навчання".

Все, що відомо з ізраїльських ЗМІ, які посилаються на неназване джерело, – це те, що основне завдання запланованих навчань – імітація можливих атак на ядерні об'єкти Ірану, який, як стверджують ізраїльські журналісти, "близький до першого випробування ядерної зброї".

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