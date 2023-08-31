Ізраїль та США проведуть спільні навчання з імітацією атаки на ядерні об'єкти Ірану
Ізраїльські військові проведуть низку спільних зі США навчань, зокрема імітацію можливої атаки на іранські ядерні об'єкти. Про це повідомило видання The Defence Post.
За інформацією ізраїльського телеканалу, на який посилається The Defence Post, американські військові привезуть "велику кількість ракет Patriot та інших засобів перехоплення для навчань".
Зазначається, що навчання будуть проведені в найближчі місяці.
На прохання про коментар у ЦАХАЛ відмовились надати деталі, але сказали, що Ізраїль та США "регулярно проводять спільні військові навчання".
Все, що відомо з ізраїльських ЗМІ, які посилаються на неназване джерело, – це те, що основне завдання запланованих навчань – імітація можливих атак на ядерні об'єкти Ірану, який, як стверджують ізраїльські журналісти, "близький до першого випробування ядерної зброї".
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