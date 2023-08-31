Израиль и США проведут совместные учения с имитацией атаки на ядерные объекты Ирана
Израильские военные проведут ряд совместных с США учений, в том числе имитацию возможной атаки на иранские ядерные объекты. Об этом сообщило издание The Defence Post.
По информации израильского телеканала, на который ссылается The Defence Post, американские военные привезут "большое количество" ракет Patriot и других средств перехвата для учений.
Отмечается, что обучение будет проведено в ближайшие месяцы.
По просьбе о комментарии в ЦАХАЛ отказались предоставить детали, но сказали, что Израиль и США "регулярно проводят совместные военные учения".
Все, что известно из ссылающихся на неназванный источник израильских СМИ – это то, что основная задача запланированных учений – имитация возможных атак на ядерные объекты Ирана, который, как утверждают израильские журналисты, "близок к первому испытанию ядерного оружия".
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