Израиль и США проведут совместные учения с имитацией атаки на ядерные объекты Ирана

Израильские военные проведут ряд совместных с США учений, в том числе имитацию возможной атаки на иранские ядерные объекты. Об этом сообщило издание The Defence Post.

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По информации израильского телеканала, на который ссылается The Defence Post, американские военные привезут "большое количество" ракет Patriot и других средств перехвата для учений.

Отмечается, что обучение будет проведено в ближайшие месяцы.

По просьбе о комментарии в ЦАХАЛ отказались предоставить детали, но сказали, что Израиль и США "регулярно проводят совместные военные учения".

Все, что известно из ссылающихся на неназванный источник израильских СМИ – это то, что основная задача запланированных учений – имитация возможных атак на ядерные объекты Ирана, который, как утверждают израильские журналисты, "близок к первому испытанию ядерного оружия".

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