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Ізраїль не порівнює свою війну з Україною. Посол не став пов'язувати атаку ХАМАС із Росією

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10.10.2023, 10:27
Ізраїль не порівнює свою війну з Україною. Посол не став пов'язувати атаку ХАМАС із Росією - Фото
Міхаель Бродський (Фото: посольство Ізраїлю в Україні)

Посол Ізраїлю в Києві Міхаель Бродський заявив, що не можна порівнювати протистояння з ХАМАС та війну Росії проти України. Про це він повідомив у інтерв'ю газеті Kyiv Post.

За його словами, будь-які паралелі між Україною та Ізраїлем некоректні, оскільки це "принципово різні конфлікти".

"Україна стикається з ядерною державою, ми перебуваємо у стані війни з добре підготовленими та мотивованими терористичними організаціями", — сказав Бродський.

На питання про те, як Ізраїль оцінює роль Росії в атаці терористів ХАМАС, дипломат відповів, що "не хоче спекулювати та оцінювати роль різних країн".

"Ми абсолютно чітко розуміємо, що вся підтримка терористичних організацій, як на Близькому Сході, так і у світі в цілому, це багато в чому іранська підтримка, і багато чого вказує на те, що саме Іран спровокував цей напад на Ізраїль", — заявив посол.

  • 7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС здійснили прорив із сектора Гази на південь Ізраїлю. У той же день уряд заявив про запровадження надзвичайного стану в країні.
  • 8 жовтня ізраїльський уряд оголосив про стан війни.
  • 9 жовтня представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі повідомив, що армія оборони Ізраїлю вибила терористів ХАМАС із усіх міст на кордоні з сектором Гази й повернула контроль.

Дивіться також: "Ми розпочали. Ізраїль переможе". Нетаньягу опублікував відео ударів по сектору Гази

Дмитро Гриниченко
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РосіявійнаІранІзраїльХАМАСМіхаель Бродськийсектор Гази
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