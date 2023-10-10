UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Израиль не сравнивает свою войну с Украиной. Посол не стал связывать атаку ХАМАС с Россией

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2023, 10:27
Израиль не сравнивает свою войну с Украиной. Посол не стал связывать атаку ХАМАС с Россией - Фото
Михаэль Бродский (Фото: посольство Израиля в Украине)

Посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский заявил, что нельзя сравнивать противостояние с ХАМАС и войну России против Украины. Об этом он сообщил в интервью газете Kyiv Post.

По его словам, любые параллели между Украиной и Израилем некорректны, так как это "принципиально разные конфликты". 

"Украина сталкивается с ядерной державой, мы находимся в состоянии войны с хорошо подготовленными и мотивированными террористическими организациями", — сказал Бродский.

На вопрос о том, как Израиль оценивает роль России в атаке террористов ХАМАС, дипломат ответил, что "не хочет спекулировать и оценивать роль разных стран". 

"Мы абсолютно четко понимаем, что вся поддержка террористических организаций, как на Ближнем Востоке, так и в мире в целом, это во многом иранская поддержка, и многое указывает на то, что именно Иран спровоцировал это нападение на Израиль", — заявил посол. 

  • 7 октября 2023 года боевики ХАМАС совершили прорыв из сектора Газа на юг Израиля. В тот же день правительство заявило о введении чрезвычайного положения в стране.
  • 8 октября израильское правительство объявило о состоянии войны.
  • 9 октября представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что армия обороны Израиля выбила террористов ХАМАС из всех городов на границе с сектором Газа и вернула контроль.

Смотрите также: "Мы начали. Израиль победит". Нетаньяху опубликовал видео ударов по сектору Газа

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
РоссияИзраильвойнаИрансектор газахамасМихаэль Бродский
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 