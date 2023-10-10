Израиль не сравнивает свою войну с Украиной. Посол не стал связывать атаку ХАМАС с Россией

Посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский заявил, что нельзя сравнивать противостояние с ХАМАС и войну России против Украины. Об этом он сообщил в интервью газете Kyiv Post.

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По его словам, любые параллели между Украиной и Израилем некорректны, так как это "принципиально разные конфликты".

"Украина сталкивается с ядерной державой, мы находимся в состоянии войны с хорошо подготовленными и мотивированными террористическими организациями", — сказал Бродский.

На вопрос о том, как Израиль оценивает роль России в атаке террористов ХАМАС, дипломат ответил, что "не хочет спекулировать и оценивать роль разных стран".

"Мы абсолютно четко понимаем, что вся поддержка террористических организаций, как на Ближнем Востоке, так и в мире в целом, это во многом иранская поддержка, и многое указывает на то, что именно Иран спровоцировал это нападение на Израиль", — заявил посол.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС совершили прорыв из сектора Газа на юг Израиля. В тот же день правительство заявило о введении чрезвычайного положения в стране.

8 октября израильское правительство объявило о состоянии войны.

9 октября представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что армия обороны Израиля выбила террористов ХАМАС из всех городов на границе с сектором Газа и вернула контроль.

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