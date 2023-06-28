Журналісти встановили імена росіян, які причетні до підриву Каховської ГЕС

Проєкт Схемі спільно з агентством Слідство.Інфо встановили імена російських військових, які були на території Каховської ГЕС у ніч із 5 на 6 червня і з високою ймовірністю причетні до підриву греблі.

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Журналісти змогли ідентифікувати військовослужбовців 205-ї окремої мотострілецької бригади сухопутних військ Росії за допомогою відео, яке знімали на греблі та на території ГЕС російські пропагандисти. Ряд військових, які потрапили на цей запис, вдалося впізнати.

Це командир бригади Роман Тітов, сержант інженерно-саперного батальйону Руслан Магомедов, майор Денис Міщенко та Арсен Піцхелаурі із позивним "Грузін".

За даними журналістів, Піцхелаурі після підриву греблі був викликаний до Росії "для нагородження".

Як випливає з перехоплення переговорів росіян, військові готувалися "по команді" щось зробити, проте не встигли через подію, яку вони в ефірі не називають.

За їхніми репліками видно, що у групи виникли проблеми не лише з виконанням завдання, а й навіть з евакуацією.

Таймкоди в переговорах, зважаючи на все, відповідають моменту вибуху і обвалення греблі.

Для порівняння журналісти наводять скриншот із місцевих чатів Нової Каховки на той же час.

6 червня російські окупанти висадили в повітря Каховську ГЕС, внаслідок чого затопило десятки населених пунктів, частина з яких знаходяться на тимчасово окупованій території. Внаслідок вибуху на Каховській ГЕС у Дніпро потрапило понад 150 тонн машинної олії.

15 червня Європарламент визнав руйнування Каховської ГЕС воєнним злочином Росії.

За даними NYT, причиною руйнування Каховської гідроелектростанції міг бути підрив проходу під водою. ГЕС будувалася за часів СРСР, тому у Москви були всі інженерні креслення, вона знала про ахіллесову п'яту.

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