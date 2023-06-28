Журналисты установили имена россиян, причастных к подрыву Каховской ГЭС

Проект Схеми совместно с агентством Слідство.Інфо установили имена российских военных, которые были на территории Каховской ГЭС в ночь с 5 на 6 июня и с высокой вероятностью причастны к подрыву дамбы.

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Журналисты смогли идентифицировать военнослужащих 205-й отдельной мотострелковой бригады сухопутных войск России с помощью видео, которое снимали на плотине и на территории ГЭС российские пропагандисты. Ряд военных, которые попали на эту запись, удалось опознать.

Это командир бригады Роман Титов, сержант инженерно-саперного батальона Руслан Магомедов, майор Денис Мищенко и Арсен Пицхелаури с позывным "Грузин".

По данным журналистов, Пицхелаури после подрыва плотины был вызван в Россию "для награждения".

Как следует из перехвата переговоров россиян, военные готовились "по команде" что-то сделать, однако не успели из-за события, которое они в эфире не называют.

По их репликам видно, что у группы возникли проблемы не только с выполнением задания, но даже с эвакуацией.

Таймкоды в переговорах, судя по всему, соответствуют моменту взрыва и обрушения плотины.

Для сравнения журналисты приводят скриншот из местных чатов Новой Каховки на тот же момент времени.

6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего затопило десятки населенных пунктов, часть из которых находятся на временно оккупированной территории. В результате взрыва на Каховской ГЭС в Днепр попало более 150 тонн машинного масла.

15 июня Европарламент признал разрушение Каховской ГЭС военным преступлением России.

По данным NYT, причиной разрушения Каховской гидроэлектростанции мог быть подрыв прохода под водой. ГЭС строилась во времена СССР, поэтому у Москвы были все инженерные чертежи, она знала об ахиллесовой пяте.

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