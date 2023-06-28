Журналисты установили имена россиян, причастных к подрыву Каховской ГЭС
Проект Схеми совместно с агентством Слідство.Інфо установили имена российских военных, которые были на территории Каховской ГЭС в ночь с 5 на 6 июня и с высокой вероятностью причастны к подрыву дамбы.
Журналисты смогли идентифицировать военнослужащих 205-й отдельной мотострелковой бригады сухопутных войск России с помощью видео, которое снимали на плотине и на территории ГЭС российские пропагандисты. Ряд военных, которые попали на эту запись, удалось опознать.
Это командир бригады Роман Титов, сержант инженерно-саперного батальона Руслан Магомедов, майор Денис Мищенко и Арсен Пицхелаури с позывным "Грузин".
По данным журналистов, Пицхелаури после подрыва плотины был вызван в Россию "для награждения".
Как следует из перехвата переговоров россиян, военные готовились "по команде" что-то сделать, однако не успели из-за события, которое они в эфире не называют.
По их репликам видно, что у группы возникли проблемы не только с выполнением задания, но даже с эвакуацией.
Таймкоды в переговорах, судя по всему, соответствуют моменту взрыва и обрушения плотины.
Для сравнения журналисты приводят скриншот из местных чатов Новой Каховки на тот же момент времени.
- 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего затопило десятки населенных пунктов, часть из которых находятся на временно оккупированной территории. В результате взрыва на Каховской ГЭС в Днепр попало более 150 тонн машинного масла.
- 15 июня Европарламент признал разрушение Каховской ГЭС военным преступлением России.
- По данным NYT, причиной разрушения Каховской гидроэлектростанции мог быть подрыв прохода под водой. ГЭС строилась во времена СССР, поэтому у Москвы были все инженерные чертежи, она знала об ахиллесовой пяте.
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