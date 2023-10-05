Кабмін призначив батькові Зеленського довічну стипендію. Привід: заслуги у сфері освіти

Кабінет міністрів призначив довічну стипендію за заслуги у вищій освіті Олександру Зеленському. Про це стало відомо із відповідного рішення уряду.

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У документі сказано, що довічна стипендія призначається за "видатні заслуги у сфері вищої освіти" науково-педагогічним працівникам.

Виплати відбуватимуться в межах бюджетних призначень.

Олександр Зеленський є науковцем у галузі автоматизації геолого-маркшейдерського забезпечення в гірничій справі. Доктор технічних наук, професор у Державному університеті економіки та технологій Кривого Рогу.

З 1995 року обіймає посаду завідувача кафедри інформатики та інформаційних технологій.

Також батько голови держави є членом спеціалізованої вченої ради в університеті "Дніпровська політехніка" та спеціалізованої вченої ради в Криворізькому національному університеті. Має 140 публікацій, співавтор чотирьох монографій, постійно бере участь у міжнародних конференціях.

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