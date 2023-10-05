Кабмин назначил отцу Зеленского пожизненную стипендию. Повод: Заслуги в сфере образования

Кабинет министров назначил пожизненную стипендию за заслуги в высшем образовании Александру Зеленскому. Об этом стало известно из соответствующего решения правительства.

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В документе сказано, что пожизненная стипендия назначается за "выдающиеся заслуги в сфере высшего образования" научно-педагогическим работникам.

Выплаты будут происходить в пределах бюджетных назначений.

Александр Зеленский является ученым в области автоматизации геолого-маркшейдерского обеспечения по горному делу. Доктор технических наук, профессор в Государственном университете экономики и технологий Кривого Рога. С 1995 года занимает должность заведующего кафедрой информатики и информационных технологий. Также отец главы государства является членом диссертационного совета в университете "Днепровская политехника" и диссертационного совета в Криворожском национальном университете. Имеет 140 публикаций, соавтор четырех монографий, постоянно участвует в международных конференциях.

Президент Зеленский, ссылаясь на прогнозы украинской разведки, заявил, что до конца 2023 года Россия усилит ядерные угрозы.

Президент исключил возможность любой дипломатии из РФ, напомнив, что ни одна из предыдущих попыток не имела успеха, поскольку российский диктатор не желает мира.

Зеленский назвал ситуацию с проведением выборов в Украине во время войны "сложной", но если Верховная Рада внесет необходимые изменения в законодательство и будет обеспечена безопасность участников голосования, то они состоятся.

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