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Кабмин назначил отцу Зеленского пожизненную стипендию. Повод: Заслуги в сфере образования

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2023, 09:14
Кабмин назначил отцу Зеленского пожизненную стипендию. Повод: Заслуги в сфере образования - Фото
Александр Зеленский (Фото: скриншот с видео)

Кабинет министров назначил пожизненную стипендию за заслуги в высшем образовании Александру Зеленскому. Об этом стало известно из соответствующего решения правительства.

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В документе сказано, что пожизненная стипендия назначается за "выдающиеся заслуги в сфере высшего образования" научно-педагогическим работникам.
Выплаты будут происходить в пределах бюджетных назначений. 

Александр Зеленский является ученым в области автоматизации геолого-маркшейдерского обеспечения по горному делу. Доктор технических наук, профессор в Государственном университете экономики и технологий Кривого Рога.

С 1995 года занимает должность заведующего кафедрой информатики и информационных технологий.

Также отец главы государства является членом диссертационного совета в университете "Днепровская политехника" и диссертационного совета в Криворожском национальном университете. Имеет 140 публикаций, соавтор четырех монографий, постоянно участвует в международных конференциях.

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Дмитрий Гриниченко
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