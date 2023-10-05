Кабмин назначил отцу Зеленского пожизненную стипендию. Повод: Заслуги в сфере образования
Кабинет министров назначил пожизненную стипендию за заслуги в высшем образовании Александру Зеленскому. Об этом стало известно из соответствующего решения правительства.
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Александр Зеленский является ученым в области автоматизации геолого-маркшейдерского обеспечения по горному делу. Доктор технических наук, профессор в Государственном университете экономики и технологий Кривого Рога.
С 1995 года занимает должность заведующего кафедрой информатики и информационных технологий.
Также отец главы государства является членом диссертационного совета в университете "Днепровская политехника" и диссертационного совета в Криворожском национальном университете. Имеет 140 публикаций, соавтор четырех монографий, постоянно участвует в международных конференциях.
- Президент Зеленский, ссылаясь на прогнозы украинской разведки, заявил, что до конца 2023 года Россия усилит ядерные угрозы.
- Президент исключил возможность любой дипломатии из РФ, напомнив, что ни одна из предыдущих попыток не имела успеха, поскольку российский диктатор не желает мира.
- Зеленский назвал ситуацию с проведением выборов в Украине во время войны "сложной", но если Верховная Рада внесет необходимые изменения в законодательство и будет обеспечена безопасность участников голосования, то они состоятся.
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