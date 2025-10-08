Кабмін затвердив План проходження зими

Згідно з планом в Україні запрацюють антикризові штаби для захисту енергосистеми

Юлія Свириденко (Фото: X-акаунт посадовиці)

Уряд затвердив План проходження зими – єдину дорожню карту дій для всіх міністерств і служб. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, план передбачає захист енергообʼєктів, забезпечення резерву обладнання і матеріалів.

Зокрема, в областях постійно працюватимуть антикризові штаби для запобігання блекаутів.

"Це допоможе злагоджено діяти для упередження та швидкої ліквідації наслідків ворожих обстрілів", – зазначила Свириденко.