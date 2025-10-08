Кабмін затвердив План проходження зими
Уряд затвердив План проходження зими – єдину дорожню карту дій для всіх міністерств і служб. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
За її словами, план передбачає захист енергообʼєктів, забезпечення резерву обладнання і матеріалів.
Зокрема, в областях постійно працюватимуть антикризові штаби для запобігання блекаутів.
"Це допоможе злагоджено діяти для упередження та швидкої ліквідації наслідків ворожих обстрілів", – зазначила Свириденко.
- Останнім часом росіяни посилили удари по українській енергетиці. У ніч проти 3 жовтня окупанти били по об’єктах газотранспортної інфраструктури.
- 5 жовтня Росія завдала ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Зокрема, було пошкоджено обладнання АТ "Запоріжжяобленерго".
- 6 жовтня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки, на якому обговорили ситуацію в енергетиці напередодні зими.
