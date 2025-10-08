Кабмин утвердил План прохождения зимы

Согласно плану в Украине заработают антикризисные штабы для защиты энергосистемы

Юлия Свириденко (Фото: X-аккаунт чиновницы)

Правительство утвердило План прохождения зимы – единую дорожную карту действий для всех министерств и служб. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, план предусматривает защиту энергообъектов, обеспечение резерва оборудования и материалов.

В частности, в областях постоянно будут работать антикризисные штабы для предотвращения блэкаутов.

"Это поможет слаженно действовать для предупреждения и быстрой ликвидации последствий вражеских обстрелов", – отметила Свириденко.