Кабмин утвердил План прохождения зимы

Правительство утвердило План прохождения зимы – единую дорожную карту действий для всех министерств и служб. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, план предусматривает защиту энергообъектов, обеспечение резерва оборудования и материалов.

В частности, в областях постоянно будут работать антикризисные штабы для предотвращения блэкаутов.

"Это поможет слаженно действовать для предупреждения и быстрой ликвидации последствий вражеских обстрелов", – отметила Свириденко.

  • В последнее время россияне усилили удары по украинской энергетике. В ночь на 3 октября оккупанты били по объектам газотранспортной инфраструктуры.
  • 5 октября Россия нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры. В частности, было повреждено оборудование АО "Запорожьеоблэнерго".
  • 6 октября президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки, на котором обсудили ситуацию в энергетике накануне зимы.
