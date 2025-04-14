Каллас: Росія тягне час і не зацікавлена у мирі. Потрібно більше тиску

Кая Каллас (Фото: EPA/OLIVIER HOSLET)

Росія тягне час і, зважаючи на все, не зацікавлена в досягненні миру в Україні. Про це на брифінгу після зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу заявила верховний комісар ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Каллас.

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За її словами, всі країни хочуть миру в Україні, але Росія відмовилася підтримати пропозицію США про повне припинення вогню.

"Україна погодилася на беззастережне припинення вогню ще місяць тому. Проте ми бачимо, що Росія сама хоче війни, тому що ми стали свідками найбільш смертоносної атаки ... авіаудару по Сумах минулими вихідними. Очевидно, що вони тягнуть час і взагалі не хочуть миру", – сказала глава євродипломатії ЄС.

Каллас підкреслила, що єдиний спосіб, на її думку, змусити Росію вести серйозні переговори – чинити на неї більший тиск. Вона додала, що зараз ЄС працює над 17 пакетом санкцій проти Росії, що охоплює "тіньовий флот і різні елементи". Його планують представити у травні.