Каллас: Россия тянет время и не заинтересована в мире. Нужно больше давления
Россия тянет время и, судя по всему, не заинтересована в достижении мира в Украине. Об этом на брифинге после встречи министров иностранных дел Евросоюза заявила верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
По ее словам, все страны хотят мира в Украине, но Россия отказалась поддержать предложение США о полном прекращении огня.
"Украина согласилась на безоговорочное прекращение огня еще месяц назад. Тем не менее мы видим, что Россия сама хочет войны, потому что мы стали свидетелями самой смертоносной атаки … авиаудара по Сумам в минувшие выходные. Очевидно, что они тянут время и вообще не хотят мира", – сказала глава евродипломатии ЕС.
Каллас подчеркнула, что единственный способ, по ее мнению, заставить Россию вести серьезные переговоры – оказать на нее большее давление. Она добавила, что сейчас ЕС работает над 17 пакетом санкций против России, который охватывает "теневой флот и различные элементы". Его планируют представить в мае.
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