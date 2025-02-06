Келлог – про угоду України та Росії: Це має бути щось швидке та вигідне всьому світу

Спецпосланець Трампа з питань Росії та України висловився щодо того, якою гіпотетично має бути мирна угода між Москвою та Києвом

Кіт Келлог (Фото: Х/generalkellogg)

Спецпосланець президента США Дональда Трампа з питань Росії та України Кіт Келлог заявив в ефірі Fox News, що Україна не має повторити долю Афганістану. Тому, за його словами, рішення щодо завершення війни має бути "швидким та вигідним" для обох країн.

"Я хочу почати відлік на 100 днів і зрозуміти, де ми – це ще перемир’я чи вже мир. Вважаю, що все залежить від того, що реально можливо. Але це не буде повторенням Афганістану, де процес розтягнувся на чотири роки. Це не має перетворитися на нескінченну історію", – сказав він.

За словами Келлога, рішення щодо завершення російсько-української війни має бути швидким і вигідним не тільки для Києва і Москви, але й для США та решти світу.

Говорячи про Афганістан Келлог, ймовірно, має на увазі хаотичний та невигідний для США вихід з Афганістану у 2021 році, який супроводжувався швидким падінням уряду, поверненням Талібану до влади та критикою щодо відступу американських військ. Його слова вказують на те, що США не хочуть повторення затяжного конфлікту з невизначеним результатом або ситуації, коли Україна залишиться без належної підтримки, що призведе до краху державності, як це сталося з урядом Афганістану після виведення військ США.