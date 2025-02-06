Келлог – о соглашении Украины и РФ: Это должно быть что-то быстрое и выгодное всему миру

Спецпосланник Трампа по вопросам России и Украины высказался о том, каким гипотетически должно быть мирное соглашение между Москвой и Киевом

Кит Келлог (Фото: Х/generalkellogg)

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам России и Украины Кит Келлог заявил в эфире Fox News, что Украина не должна повторить судьбу Афганистана. Поэтому, по его словам, решение о завершении войны должно быть "быстрым и выгодным" для обеих стран.

"Я хочу начать отсчет на 100 дней и понять, где мы – это еще перемирие или уже мир. Считаю, что все зависит от того, что реально возможно. Но это не будет повторением Афганистана, где процесс растянулся на четыре года. Это не должно превратиться в бесконечную историю", – сказал он.

По словам Келлога, решение о завершении российско-украинской войны должно быть быстрым и выгодным не только для Киева и Москвы, но и для США и остального мира.

Говоря об Афганистане Келлог, вероятно, подразумевает хаотичный и невыгодный для США выход из Афганистана в 2021 году, сопровождавшийся быстрым падением правительства, возвращением Талибана к власти и критикой отступления американских войск. Его слова указывают на то, что США не хотят повторения затяжного конфликта с неопределенным результатом или ситуацией, когда Украина останется без должной поддержки, что приведет к краху государственности, как это произошло с правительством Афганистана после вывода войск США.

3 февраля 2025 года Трамп сообщил, что хочет достичь соглашения с Украиной о получении доступа к редкоземельным материалам страны как условия для продолжения поддержки США в войне против России.

4 февраля Зеленский заявил, что Украина открыта для разработки полезных ископаемых вместе с партнерами, которые помогают ей в защите.

5 февраля Келлог сообщил, что примет участие в нынешней Мюнхенской конференции безопасности. Келлог заявил, что с "нетерпением ждет" возможность рассказать о целях американского президента о прекращении войны.