Харківський напрямок. Речник ЗСУ: РФ залучає групи піхоти, завдання – закріпитися на півночі області

Речник ОСУВ "Хортиця" Волошин заявив, що ворог своїми діями намагається забезпечити сприятливі умови для подальшого просування

ЗСУ. Ілюстративне зображення (Фото: Сили територіальної оборони ЗСУ)

На Харківському напрямку оперативна ситуація залишається складною та динамічно змінюється. Впродовж останніх кількох днів російська армія залучає групи піхоти, перед якими ставить завдання закріпитися поблизу населених пунктів на півночі області. Про це LIGA.net заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

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Волошин розповів про те, що активність ворога збільшилась на Харківському та на інших напрямках, що призвело до збільшення втрат серед окупантів.

Він зазначив, що впродовж останніх кількох днів російська армія залучає групи піхоти, перед якими ставить завдання закріпитися поблизу населених пунктів на півночі області.

"Противник своїми діями намагається забезпечити сприятливі умови для подальшого просування задля зайняття більш вигідних позицій на місцевості", – акцентував він.

Речник ОСУВ "Хортиця" розповів, що українські захисники за допомогою засобів розвідки та безпілотників здійснюють виявлення окремих груп противника, місця розгортання його артилерійських засобів та завдають вогневе ураження з метою недопущення накопичення ворогом сил і засобів в північній частині Вовчанська.

Крім того, воїни Сил оборони прочісують міську забудову та північно-західні околиці, під вогневим контролем української артилерії та безпілотних систем місця зосередження живої сили і техніки російських окупантів та можливі місця обладнання ворожих позицій.

У результаті бойових дій на цьому напрямку загалом втрати російських окупантів склали 263 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:

→ 1572 особового складу;

→ знищено вісім танків;

→ 13 бойових броньованих машин;

→ 12 артилерійських систем;

→ одна система ППО;

→ 75 дронів;

→ 66 автомобілів;

→ 12 одиниць спеціальної техніки противника.

Окрім цього, Волошин акцентував, що Сили оборони пошкодили дев'ять танків, 11 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, 32 автомобілі та три одиниці спеціальної техніки ворога.

"Обстановка складна, але Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, завдають ворогу ураження, знищують його особовий склад і техніку та продовжують давати відсіч збройній агресії Росії", – додав він.

Мапа: Deepstate

16 травня росіяни обстріляли одне із сіл Вовчанської громади. Внаслідок атаки поранень зазнали шестеро осіб, серед яких начальник Вовчанської МВА.

Станом на 20 травня з прикордоння Харківської області було евакуйовано понад 10 500 осіб.

20 травня заступник голови Харківської ОВА Роман Семенуха заявив, що ЗСУ приблизно на 60% контролюють Вовчанськ, водночас штурмувати місто ворог не припиняє.

Того дня Волошин повідомив і про те, що Силам оборони вдалося частково стабілізувати ситуацію в районі Вовчанська, водночас тривають контрударні дії в інших районах у прикордонні Харківської області.

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