Хорватія вперше за 17 років повернула обов'язкову військову службу

Хорватія скасувала обов'язковий призов до армії 2008 року, але зараз має намір посилити оборону "на тлі загроз"

Армія Хорватії (Фото:EPA/ANTONIO BAT)

Хорватія вперше з 2008 року ухвалила рішення відновити обов'язкову військову службу на тлі "зростання глобальної напруженості". 24 жовтня парламент проголосував за відповідні правки до закону, передає хорватське міді 24 Sata і Associated Press.

Зазначається, що було внесено зміни до двох законів: про оборону та збройні сили. У першому випадку зміни підтримали 84 зі 151 депутата, а в другому – 110 депутатів.

Обов'язкову службу в Хорватії було скасовано за рік до вступу в НАТО, щоб спробувати "професіоналізувати" армію. Однак, за словами чиновників, міжнародна напруженість вимагає відновлення базової військової підготовки для зміцнення сил оборони Хорватії.

Планується, що обов'язковий призов розпочнеться 2026 року. Планують щорічно призивати близько 18 000 чоловіків від 18 років на двомісячну підготовку. Жінки не потрапляють під дію закону, а особи, які відмовляються від військової служби "з міркувань совісті", зможуть відслужити три-чотири місяці на посадах цивільної служби.

Військовослужбовці строкової служби отримуватимуть 1100 євро на місяць (близько $1280), а зарплата тих, хто вибере альтернативну службу, ще не визначена, але може бути меншою. У "строковиків" буде перевага у разі працевлаштування в громадських і державних установах.