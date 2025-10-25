Хорватия впервые за 17 лет вернула обязательную военную службу
Хорватия впервые с 2008 года приняла решение возобновить обязательную военную службу на фоне "роста глобальной напряженности". 24 октября парламент проголосовал за соответствующие правки к закону, передает хорватское миди 24 Sata и Associated Press.
Отмечается, что были внесены изменения в два закона: об обороне и вооруженных силах. В первом случае изменения поддержали 84 из 151 депутата, а во втором – 110 депутатов.
Обязательная служба в Хорватии была отменена за год до вступления в НАТО в попытке "профессионализировать" армию. Однако, по словам чиновников, международная напряженность требует восстановления базовой военной подготовки для укрепления сил обороны Хорватии.
Планируется, что обязательный призыв начнется в 2026 году. Планируют ежегодно призывать около 18 000 мужчин от 18 лет на двухмесячную подготовку. Женщины не попадают под действие закона, а лица, отказывающиеся от военной службы "по соображениям совести", смогут отслужить три-четыре месяца на должностях гражданской службы.
Военнослужащие срочной службы будут получать 1100 евро в месяц (около $1280), а зарплата тех, кто выберет альтернативную службу, еще не определена, но может быть меньше. У "срочников" будет преимущество при трудоустройстве в общественных и государственных учреждениях.
- В июле еврокомиссар заявлял, что европейская армия обеспечена лишь на 50% от того, что должна иметь сейчас, согласно целям НАТО.
- В сентябре Reuters сообщало, что Германия готовится лечить до 1000 раненых военных ежедневно в случае нападения РФ.
- 8 октября Молдова утвердила военную стратегию до 2035 года, определив 18 приоритетных направлений, ориентированных на развитие Вооруженных сил страны.
