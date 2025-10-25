Хорватия впервые за 17 лет вернула обязательную военную службу

Хорватия отменила обязательный призыв в армию в 2008 году, но сейчас намерена усилить оборону "на фоне угроз"

Армия Хорватии (Фото:EPA/ANTONIO BAT)

Хорватия впервые с 2008 года приняла решение возобновить обязательную военную службу на фоне "роста глобальной напряженности". 24 октября парламент проголосовал за соответствующие правки к закону, передает хорватское миди 24 Sata и Associated Press.

Отмечается, что были внесены изменения в два закона: об обороне и вооруженных силах. В первом случае изменения поддержали 84 из 151 депутата, а во втором – 110 депутатов.

Обязательная служба в Хорватии была отменена за год до вступления в НАТО в попытке "профессионализировать" армию. Однако, по словам чиновников, международная напряженность требует восстановления базовой военной подготовки для укрепления сил обороны Хорватии.

Планируется, что обязательный призыв начнется в 2026 году. Планируют ежегодно призывать около 18 000 мужчин от 18 лет на двухмесячную подготовку. Женщины не попадают под действие закона, а лица, отказывающиеся от военной службы "по соображениям совести", смогут отслужить три-четыре месяца на должностях гражданской службы.

Военнослужащие срочной службы будут получать 1100 евро в месяц (около $1280), а зарплата тех, кто выберет альтернативную службу, еще не определена, но может быть меньше. У "срочников" будет преимущество при трудоустройстве в общественных и государственных учреждениях.