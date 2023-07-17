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Китай ніяк не відреагував на підрив Кримського мосту. Роблять вигляд, що нічого не сталося

Этот материал также доступен на русском
17.07.2023, 12:20
Китай ніяк не відреагував на підрив Кримського мосту. Роблять вигляд, що нічого не сталося - Фото
Мао Нін (Фото: EPA)
доповнено

У Міністерстві закордонних справ Китаю ніяк не відреагували на підрив Кримського мосту в ніч проти 17 липня і заговорили про продовження зернової угоди. Про це на брифінгу повідомила речниця МЗС КНР Мао Нін, цитує її пропагандистське агентство Global Times, яке контролює Компартія Китаю.

За її словами, Китай "сподівається", що чорноморська зернова ініціатива "буде, як і раніше, збалансованою і повністю реалізованою".

"Китай також висунув ініціативи з міжнародної співпраці в галузі продовольчої безпеки, і китайська сторона готова розширювати контакти та співпрацю з усіма сторонами для досягнення більшого міжнародного консенсусу та забезпечення глобальної продовольчої безпеки", — заявила Мао.

Щодо "інциденту" з Кримським мостом дипломат не висловилася, вдавши, що нічого не сталося.

ОНОВЛЕНО о 12:34. Після підриву переправи речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що дію зернової угоди припинено.

Він сказав, що "як тільки буде виконано російську частину, Москва повернеться негайно до реалізації цієї угоди".

ДОВІДКА. 17 липня 2023 року в Керчі о 03:04 та 03:20 чули звуки вибухів. Лише за годину окупанти Криму повідомили про "НП" в районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю РФ. Після 10:00 влада РФ написала про атаку двома "українськими" аквадронами. Джерела LIGA.net у СБУ кажуть, що атака на міст – спецоперація СБУ та ВМС. Пошкоджено дорожнє полотно на прольотах, хоча опори нібито цілі. Міст пошкоджений вдруге з початку його будівництва: 8 жовтня 2022-го стався підрив вантажівки, після чого спалахнули паливні цистерни поїзда, що прямував залізничною частиною мосту. Тоді кілька секцій автодороги впали у воду. 8 липня 2023-го МО визнало, що це зробила Україна.
  • Рівно 9 років тому, 17 липня 2014 року, російські окупанти збили над Донбасом пасажирський лайнер Boeing рейсу MH17. Усі на борту загинули.
  • Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію.

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Дмитро Гриниченко
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