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Китай никак не отреагировал на подрыв Крымского моста. Делают вид, что ничего не случилось

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2023, 12:20
Китай никак не отреагировал на подрыв Крымского моста. Делают вид, что ничего не случилось - Фото
Мао Нин (Фото: EPA)
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В Министерстве иностранных дел Китая никак не отреагировали на подрыв Крымского моста в ночь на 17 июля и заговорили о продлении зерновой сделки. Об этом на брифинге говорила спикер МИД КНР Мао Нин, цитирует ее пропагандистское агентство Global Times, которое контролирует Компартия Китая.

По ее словам, Китай "надеется", что черноморская зерновая инициатива "будет по-прежнему сбалансированной и полностью реализованной".
"Китай также выдвинул инициативы по международному сотрудничеству в области продовольственной безопасности, и китайская сторона готова расширять контакты и сотрудничество со всеми сторонами для достижения большего международного консенсуса и обеспечения глобальной продовольственной безопасности", — заявила Мао.
Насчет "инцидента" с Крымским мостом дипломат не высказалась, сделав вид, что ничего не произошло.
ОБНОВЛЕНО в 12:34. После подрыва переправы спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что действие зерновой сделки прекращено.
Он сказал, что "как только будет выполнена российская часть, Москва вернется незамедлительно к реализации этой сделки". 
СПРАВКА. 17 июля 2023 года в Керчи в 03:04 и 03:20 слышали звуки взрывов. Только спустя час оккупанты Крыма сообщили о "ЧП" в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края РФ. После 10:00 власти РФ написали об атаке двумя "украинскими" аквадронами. Источники LIGA.net в СБУ говорят, что атака на мост — спецоперация СБУ и ВМС. Повреждено дорожное полотно на пролетах, хотя опоры якобы целы. Мост поврежден второй раз с начала его постройки: 8 октября 2022-го произошел подрыв грузовика, после чего вспыхнули топливные цистерны поезда, следовавшего по ж/д части моста. Тогда несколько секций автодороги обрушились в воду. 8 июля 2023-го МО признало, что это сделала Украина.
  • Ровно 9 лет назад, 17 июля 2014 года, российские оккупанты сбили над Донбассом пассажирский лайнер Boeing рейса МН17. Все на борту погибли.
  • Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию.

Читайте также: "С интересом наблюдаем". Заявление СБУ о подрыве моста в Крым – данные будут после Победы 

Дмитрий Гриниченко
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