Китай никак не отреагировал на подрыв Крымского моста. Делают вид, что ничего не случилось
17.07.2023, 12:20
Мао Нин (Фото: EPA)
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В Министерстве иностранных дел Китая никак не отреагировали на подрыв Крымского моста в ночь на 17 июля и заговорили о продлении зерновой сделки. Об этом на брифинге говорила спикер МИД КНР Мао Нин, цитирует ее пропагандистское агентство Global Times, которое контролирует Компартия Китая.
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По ее словам, Китай "надеется", что черноморская зерновая инициатива "будет по-прежнему сбалансированной и полностью реализованной".
"Китай также выдвинул инициативы по международному сотрудничеству в области продовольственной безопасности, и китайская сторона готова расширять контакты и сотрудничество со всеми сторонами для достижения большего международного консенсуса и обеспечения глобальной продовольственной безопасности", — заявила Мао.
Насчет "инцидента" с Крымским мостом дипломат не высказалась, сделав вид, что ничего не произошло.
ОБНОВЛЕНО в 12:34. После подрыва переправы спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что действие зерновой сделки прекращено.
Он сказал, что "как только будет выполнена российская часть, Москва вернется незамедлительно к реализации этой сделки".
СПРАВКА. 17 июля 2023 года в Керчи в 03:04 и 03:20 слышали звуки взрывов. Только спустя час оккупанты Крыма сообщили о "ЧП" в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края РФ. После 10:00 власти РФ написали об атаке двумя "украинскими" аквадронами. Источники LIGA.net в СБУ говорят, что атака на мост — спецоперация СБУ и ВМС. Повреждено дорожное полотно на пролетах, хотя опоры якобы целы. Мост поврежден второй раз с начала его постройки: 8 октября 2022-го произошел подрыв грузовика, после чего вспыхнули топливные цистерны поезда, следовавшего по ж/д части моста. Тогда несколько секций автодороги обрушились в воду. 8 июля 2023-го МО признало, что это сделала Украина.
- Ровно 9 лет назад, 17 июля 2014 года, российские оккупанты сбили над Донбассом пассажирский лайнер Boeing рейса МН17. Все на борту погибли.
- Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию.
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