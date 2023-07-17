Китай никак не отреагировал на подрыв Крымского моста. Делают вид, что ничего не случилось

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В Министерстве иностранных дел Китая никак не отреагировали на подрыв Крымского моста в ночь на 17 июля и заговорили о продлении зерновой сделки. Об этом на брифинге говорила спикер МИД КНР Мао Нин, цитирует ее пропагандистское агентство Global Times, которое контролирует Компартия Китая.

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По ее словам, Китай "надеется", что черноморская зерновая инициатива "будет по-прежнему сбалансированной и полностью реализованной".

"Китай также выдвинул инициативы по международному сотрудничеству в области продовольственной безопасности, и китайская сторона готова расширять контакты и сотрудничество со всеми сторонами для достижения большего международного консенсуса и обеспечения глобальной продовольственной безопасности", — заявила Мао.

Насчет "инцидента" с Крымским мостом дипломат не высказалась, сделав вид, что ничего не произошло.

ОБНОВЛЕНО в 12:34. После подрыва переправы спикер Кремля . После подрыва переправы спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что действие зерновой сделки прекращено.

Он сказал, что "как только будет выполнена российская часть, Москва вернется незамедлительно к реализации этой сделки".

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