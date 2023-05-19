RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Китай попросив посольства прибрати символіку України через "пропаганду". Ірландія відмовилася

Этот материал также доступен на русском
19.05.2023, 12:38
Китай попросив посольства прибрати символіку України через
Сі Цзіньпін (Фото: EPA)

Посольство Ірландії в Пекіні відмовилося прибирати символіку України з установи, попри заклики влади Китаю. Про це дипломатичне представництво повідомило у коментарі виданню The Journal.

У посольстві заявили, що відповідно до позиції Ірландії щодо війни Росії проти України, відомство постійно розміщувало візуальні нагадування про агресію Москви.

"З березня 2022 року для цієї мети використовується дошка оголошень на зовнішній стіні будівлі посольства. Плакат із логотипом посольства та написом "Ми разом з Україною" англійською та китайською мовами з українськими квітами як тло залишається на зовнішній стіні", — сказали ірландські дипломати.

Раніше влада КНР звернулася до іноземних посольств у Пекіні із закликом прибрати зі своїх будівель плакати та інші знаки на підтримку України.

У МЗС Китаю назвали такі дії "політичною пропагандою" та закликали посольства "уникати провокування конфліктів між державами", розіславши їм відповідні повідомлення 10 травня.

ДОВІДКА. Китай заявляє про свою "нейтральну" позицію щодо війни Росії проти України, яку Пекін називає "українською кризою". КНР неодноразово повторювала кліше російської пропаганди про те, що РФ на війну "спровокували" НАТО та США, а також не засуджувала війну, яку Москва веде для знищення українського народу. Однак водночас заявляла про відданість принципу територіальної цілісності та непорушності встановлених кордонів. Китайські офіційні особи регулярно закликають до переговорів та кажуть, що вони "за мир у всьому світі".

Нещодавно Київ і Пекін повідомили про переговори Володимира Зеленського і Сі Цзіньпіна — український лідер заявив, що у них була "тривала" та "змістовна" розмова.

Читайте також: Кулеба сказав посланцю Сі Цзіньпіна в Києві: Жодного заморожування конфлікту чи втрати територій 

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнакитайпропагандапереговориірландія
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 