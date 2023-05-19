Китай попросив посольства прибрати символіку України через "пропаганду". Ірландія відмовилася

Посольство Ірландії в Пекіні відмовилося прибирати символіку України з установи, попри заклики влади Китаю. Про це дипломатичне представництво повідомило у коментарі виданню The Journal.

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У посольстві заявили, що відповідно до позиції Ірландії щодо війни Росії проти України, відомство постійно розміщувало візуальні нагадування про агресію Москви.

"З березня 2022 року для цієї мети використовується дошка оголошень на зовнішній стіні будівлі посольства. Плакат із логотипом посольства та написом "Ми разом з Україною" англійською та китайською мовами з українськими квітами як тло залишається на зовнішній стіні", — сказали ірландські дипломати.

Раніше влада КНР звернулася до іноземних посольств у Пекіні із закликом прибрати зі своїх будівель плакати та інші знаки на підтримку України.

У МЗС Китаю назвали такі дії "політичною пропагандою" та закликали посольства "уникати провокування конфліктів між державами", розіславши їм відповідні повідомлення 10 травня.

ДОВІДКА. Китай заявляє про свою "нейтральну" позицію щодо війни Росії проти України, яку Пекін називає "українською кризою". КНР неодноразово повторювала кліше російської пропаганди про те, що РФ на війну "спровокували" НАТО та США, а також не засуджувала війну, яку Москва веде для знищення українського народу. Однак водночас заявляла про відданість принципу територіальної цілісності та непорушності встановлених кордонів. Китайські офіційні особи регулярно закликають до переговорів та кажуть, що вони "за мир у всьому світі".

Нещодавно Київ і Пекін повідомили про переговори Володимира Зеленського і Сі Цзіньпіна — український лідер заявив, що у них була "тривала" та "змістовна" розмова.

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