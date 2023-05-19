Китай попросил посольства убрать символику Украины из-за "пропаганды". Ирландия отказалась

Посольство Ирландии в Пекине отказалось убирать символику Украины с учреждения, несмотря на призывы властей Китая. Об этом дипломатическое представительство сообщило в комментарии изданию The Journal.

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В посольстве заявили, что в соответствии с позицией Ирландии насчет войны России против Украины, ведомство постоянно размещало визуальные напоминания об агрессии Москвы.

"С марта 2022 года для этой цели используется доска объявлений на внешней стене здания посольства. Плакат с логотипом посольства и надписью "Мы вместе с Украиной" на английском и китайском языках с украинскими цветами в качестве фона остается на внешней стене", — сказали ирландские дипломаты.

Ранее власти КНР обратились в иностранные посольства в Пекине с призывом убрать со своих зданий плакаты и другие знаки в поддержку Украины.

В МИД Китая назвали такие действия "политической пропагандой" и призвали посольства "избегать провоцирования конфликтов между государствами", разослав им соответствующие сообщения 10 мая.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции относительно войны России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Недавно Киев и Пекин сообщили о переговорах Владимира Зеленского и Си Цзиньпина – украинский лидер заявил, что у них был "продолжительный" и "содержательный" разговор.

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