Китай попросил посольства убрать символику Украины из-за "пропаганды". Ирландия отказалась
Посольство Ирландии в Пекине отказалось убирать символику Украины с учреждения, несмотря на призывы властей Китая. Об этом дипломатическое представительство сообщило в комментарии изданию The Journal.
В посольстве заявили, что в соответствии с позицией Ирландии насчет войны России против Украины, ведомство постоянно размещало визуальные напоминания об агрессии Москвы.
"С марта 2022 года для этой цели используется доска объявлений на внешней стене здания посольства. Плакат с логотипом посольства и надписью "Мы вместе с Украиной" на английском и китайском языках с украинскими цветами в качестве фона остается на внешней стене", — сказали ирландские дипломаты.
Ранее власти КНР обратились в иностранные посольства в Пекине с призывом убрать со своих зданий плакаты и другие знаки в поддержку Украины.
В МИД Китая назвали такие действия "политической пропагандой" и призвали посольства "избегать провоцирования конфликтов между государствами", разослав им соответствующие сообщения 10 мая.
Недавно Киев и Пекин сообщили о переговорах Владимира Зеленского и Си Цзиньпина – украинский лидер заявил, что у них был "продолжительный" и "содержательный" разговор.
Глава государства объяснил Си, почему Китай не должен давать оружие России: Это продлевает войну.
Зеленский в день разговора с Си назначил посла в Китае. Место было свободным с 2021 года.
- Он сказал Си Цзиньпину, что Украина освободит Крым и все земли, и напомнил о "едином Китае".
Читайте также: Кулеба сказал посланнику Си Цзиньпина: Не будет заморозки конфликта или потери территорий
Комментарии