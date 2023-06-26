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Китай запитали, чи говорили Путін та Сі про Пригожина. Відповідь: РФ може зберегти стабільність

Этот материал также доступен на русском
26.06.2023, 12:26
Китай запитали, чи говорили Путін та Сі про Пригожина. Відповідь: РФ може зберегти стабільність - Фото
Мао Нін (Фото: EPA)

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що Росія "може зберегти стабільність", коментуючи "заколот" терористів групи Вагнера на чолі з Євгеном Пригожиним. Про це на брифінгу повідомила речниця МЗС КНР Мао Нін, цитує її пропагандистська агенція Global Times, яку контролює Компартія КНР.

Журналіст поставив питання, чи обговорювали диктатор Володимир Путін та голова КНР Сі Цзіньпін "бунт" Вагнера, Мао відповіла, що дві країни "підтримують тісні контакти на всіх рівнях".

Вона наголосила, що "інцидент" є внутрішньою справою Росії.

"Китай є дружнім сусідом і просуває всебічне стратегічне партнерство в нову епоху, тож вважає, що Росія може зберегти стабільність та досягти розвитку", — заявила дипломат.

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Дмитро Гриниченко
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