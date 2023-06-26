Китай запитали, чи говорили Путін та Сі про Пригожина. Відповідь: РФ може зберегти стабільність

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що Росія "може зберегти стабільність", коментуючи "заколот" терористів групи Вагнера на чолі з Євгеном Пригожиним. Про це на брифінгу повідомила речниця МЗС КНР Мао Нін, цитує її пропагандистська агенція Global Times, яку контролює Компартія КНР.

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Журналіст поставив питання, чи обговорювали диктатор Володимир Путін та голова КНР Сі Цзіньпін "бунт" Вагнера, Мао відповіла, що дві країни "підтримують тісні контакти на всіх рівнях".

Вона наголосила, що "інцидент" є внутрішньою справою Росії.

"Китай є дружнім сусідом і просуває всебічне стратегічне партнерство в нову епоху, тож вважає, що Росія може зберегти стабільність та досягти розвитку", — заявила дипломат.

24 червня 2023 року ватажок ПВК Вагнера заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах організації.

До вечора того самого дня Пригожин за посередництва Лукашенка домовився з владою РФ і оголосив про відведення військ. Секретар Путіна повідомив, що Пригожин поїхав до Білорусі.

25 червня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що пригожинський "похід на Москву" – перша частина плану частини російських еліт, спрямованого на демонтаж путінської системи.

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