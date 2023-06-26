Китай спросили, говорили ли Путин и Си о Пригожине. Ответ: РФ может сохранить стабильность

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что Россия "может сохранить стабильность", комментируя "мятеж" террористов группы Вагнера во главе с Евгением Пригожиным. Об этом на брифинге сообщила спикер МИД КНР Мао Нин, цитирует ее пропагандистское агенство Global Times, которое контролирует Компартия КНР.

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Журналист задал вопрос, обсуждали ли диктатор Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин "бунт" Вагнера, Мао ответила, что две страны "поддерживают тесные контакты на всех уровнях".

Она отметила, что "инцидент" является внутренним делом России.

"Будучи дружественным соседом и продвигая всестороннее стратегическое партнерство в новую эпоху, Китай считает, что Россия может сохранить стабильность и добиться развития", — заявила дипломат.

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