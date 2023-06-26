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Китай спросили, говорили ли Путин и Си о Пригожине. Ответ: РФ может сохранить стабильность

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2023, 12:26
Китай спросили, говорили ли Путин и Си о Пригожине. Ответ: РФ может сохранить стабильность - Фото
Мао Нин (Фото: EPA)

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что Россия "может сохранить стабильность", комментируя "мятеж" террористов группы Вагнера во главе с Евгением Пригожиным. Об этом на брифинге сообщила спикер МИД КНР Мао Нин, цитирует ее пропагандистское агенство Global Times, которое контролирует Компартия КНР.

Журналист задал вопрос, обсуждали ли диктатор Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин "бунт" Вагнера, Мао ответила, что две страны "поддерживают тесные контакты на всех уровнях".
Она отметила, что "инцидент" является внутренним делом России. 
"Будучи дружественным соседом и продвигая всестороннее стратегическое партнерство в новую эпоху, Китай считает, что Россия может сохранить стабильность и добиться развития", — заявила дипломат.

Читайте также: Тема дня | Вагнер захватывает города России. Что нужно знать о военном перевороте Пригожина

Дмитрий Гриниченко
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