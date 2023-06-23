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Китайська держкомпанія постачала Росії порох для патронного заводу – NYT

Этот материал также доступен на русском
23.06.2023, 16:18
Китайська держкомпанія постачала Росії порох для патронного заводу – NYT - Фото
Ілюстративне фото (depositphotos.com)

Китайська державна компанія Poly Technologies у 2022 році щонайменш двічі здійснювала постачання до Росії великих партій бездимного пороху для виробництва патронів. Про це повідомляє The New York Times.

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За даними видання, Барнаульський патронний завод у РФ отримав з Китаю порох, якого достатньо для виробництва не менше 80 млн набоїв.

Постачання було здійснено державною компанією Poly Technologies, щодо якої США раніше ввели санкції за поширення ракетних технологій та надання підтримки Ірану.

Газета зазначає, що ці дані "знов порушують питання ролі Китаю в підтримці Росії, яка веде загарбницьку війну в Україні".

Як заявив під час недавнього візиту до Пекіна держсекретар США Ентоні Блінкен, Китай запевнив Сполучені Штати, що не надає летальної допомоги Росії для використання в Україні. Блінкен зазначив, що уряд США "не бачить прямих свідчень, які цьому суперечать", проте він стурбований, що "приватні китайські компанії можуть надавати допомогу Росії".

Постачання Poly Technologies на Барнаульський патронний завод, який випускає патрони для автоматів Калашнікова та снайперських гвинтівок, було здійснено вже після початку вторгнення Росії в Україну і, як прямо зазначено у даних митного обліку, призначалися "для виробництва патронів іноземного зразка".

Видання зазначає, що воно не має прямих доказів використання китайського пороху для виробництва саме бойових патронів, проте опитані експерти вважають, що це припущення є найбільш природним у нинішній ситуації.

Барнаульський патронний завод внесено до списку підприємств, на які поширюються санкції Євросоюзу. Крім виробництва боєприпасів, завод за даними з відкритих джерел міг слугувати тренувальною базою для терористичного угруповання Вагнера.

У квітні NYT повідомляла, що Росія обходить західні санкції, закуповуючи через Вірменію, Казахстан і Китай чіпи та інші електронні компоненти, необхідні для зброї.

Читайте також: Не лише Китай. У ГУР та ВП розповіли, звідки Росія отримує компоненти для ракет

Сергій Бережний
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