Китайская госкомпания поставляла России порох для патронного завода – NYT

Китайская государственная компания Poly Technologies в 2022 году как минимум дважды осуществляла поставки в Россию крупных партий бездымного пороха для производства патронов. Об этом сообщает The New York Times.

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По данным издания, Барнаульский патронный завод в РФ получил из Китая порох, которого достаточно для производства не менее 80 млн патронов.

Поставка была осуществлена государственной компанией Poly Technologies, в отношении которой США ранее ввели санкции за распространение ракетных технологий и оказание поддержки Ирану.

Газета отмечает, что эти данные "вновь поднимают вопрос о роли Китая в поддержке России, которая ведет захватническую войну в Украине".

Как заявил во время недавнего визита в Пекин госсекретарь США Энтони Блинкен, Китай заверил Соединенные Штаты, что не предоставляет летальную помощь России для использования в Украине. Блинкен отметил, что правительство США "не видит прямых свидетельств, которые этому противоречат", однако оно обеспокоено, что "частные китайские компании могут оказывать помощь России".