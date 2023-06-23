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Китайская госкомпания поставляла России порох для патронного завода – NYT

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2023, 16:18
Китайская госкомпания поставляла России порох для патронного завода – NYT - Фото
Иллюстративное фото (depositphotos.com)

Китайская государственная компания Poly Technologies в 2022 году как минимум дважды осуществляла поставки в Россию крупных партий бездымного пороха для производства патронов. Об этом сообщает The New York Times.

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По данным издания, Барнаульский патронный завод в РФ получил из Китая порох, которого достаточно для производства не менее 80 млн патронов.

Поставка была осуществлена государственной компанией Poly Technologies, в отношении которой США ранее  ввели санкции за распространение ракетных технологий и оказание поддержки Ирану. 

Газета отмечает, что эти данные "вновь поднимают вопрос о роли Китая в поддержке России, которая ведет захватническую войну в Украине". 

Как заявил во время недавнего визита в Пекин госсекретарь США Энтони Блинкен, Китай заверил Соединенные Штаты, что не предоставляет летальную помощь России для использования в Украине. Блинкен отметил, что правительство США "не видит прямых свидетельств, которые этому противоречат", однако оно обеспокоено, что "частные китайские компании могут оказывать помощь России".

Поставки Poly Technologies на Барнаульский патронный завод, который выпускает патроны для автоматов Калашникова и снайперских винтовок, были осуществлены уже после начала вторжения России в Украину и, как прямо указано в данных таможенного учета, предназначались "для производства патронов иностранного образца".

Издание отмечает, что у него нет прямых доказательств использования китайского пороха для производства именно боевых патронов, однако опрошенные эксперты считают, что это предположение является наиболее естественным в нынешней ситуации. 

Барнаульский патронный завод внесен в список предприятий, на которые распространяются санкции Евросоюза. Кроме производства боеприпасов, завод по данным из открытых источников мог служить тренировочной базой для террористической группировки Вагнера.

В апреле NYT сообщала, что Россия обходит западные санкции, закупая через Армению, Казахстан и Китай чипы и прочие электронные компоненты, необходимые для производства оружия. 

Читайте также: Не только Китай. В ГУР и ОП рассказали, откуда Россия получает компоненты для ракет

Сергей Бережной
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Китайсанкциипорохпроизводство боеприпасовпатронный заводPoly Technologies
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