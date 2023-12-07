Коломойський офіційно визнав втрату громадянства і подав на Зеленського до суду. Але шансів мало

Ігор Коломойський (фото - пресслужба YES)

Бізнесмен Ігор Коломойський тільки наприкінці листопада цього року оскаржив у Верховному суді указ президента Володимира Зеленського про позбавлення його українського громадянства від 18 липня 2022-го, заявивши, що дізнався про існування указу лише у вересні 2023 року. Верховний суд це не переконало, тому позовну заяву Коломойського повернули. Про це йдеться в ухвалі суду від 1 грудня.

Коломойський каже, що дізнався про наявність указу Зеленського лише 15 вересня 2023 року під час розгляду клопотання про зміну йому запобіжного заходу у справі про шахрайство та відмивання майна. Тоді до суду надійшов лист Офісу президента разом з указом Зеленського №502/2022 від 18 липня 2022 року про припинення громадянства Коломойського.

Саме цим бізнесмен намагався пояснити Верховному суду, чому він пропустив шестимісячний строк для оскарження указу, встановлений кодексом про адміністративне судочинство.

Але колегія суддів вважає доводи Коломойського недостатніми, адже інформація про указ Зеленського з'явилась у ЗМІ ще в липні 2022 року. Також копію указу публікував нардеп від Батьківщини Сергій Власенко.

Тому, на думку суду, шестимісячний строк для оскарження указу обчислювався з моменту, коли Коломойський "повинен був дізнатись про порушення його прав".

На цій підставі Верховний суд залишив заяву бізнесмена без руху і надав йому 10 днів для усунення недоліків. За цей термін Коломойський має надати докази поважності причин пропуску строку звернення до адміністративного суду.