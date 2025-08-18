Колишня посолка США в Києві: Зберегти незалежність України – в інтересах Америки

Бріджит Брінк заявила, що скандальна зустріч Зеленського та Трампа у лютому стала однією з причин її відставки

Бріджит Брінк в Україні (Фото: мережа Х експосолки)

Мирна угода, що дозволить зберегти незалежність України та гарантувати безпеку її мешканцям, відповідає інтересам Сполучених Штатів. Про це заявила колишня посолка США у Києві Бріджит Брінк.

Дипломатка закликала Вашингтон враховувати наслідки домовленостей щодо України для Америки.

"Хороша угода – це та, яка відповідає інтересам США. Це означає забезпечення того, щоб Україна залишалася вільною та незалежною державою з гарантіями безпеки, які дозволять мільйонам біженців повернутися додому та зробити свій внесок в економіку, зменшуючи потребу в іноземній допомозі", – написала вона.

Також Брінк згадала про перспективи для американського бізнесу, які відкриються за умови збереження Україною незалежності.

"Вигідна угода для Америки також гарантує, що американський бізнес зможе отримати вигоду від угоди Трампа щодо мінеральних ресурсів. Кожна миля, яку захоплює Путін, є втратою для американських інвестицій", – заявила вона.

Але найважливішим аспектом Брінк вважає дотримання США демократичних цінностей.

"Нам потрібно підтримувати демократії та протистояти диктаторам. Саме це робить Америку сильною", – написала експосолка.

Брінк зазначила, що політика адміністрації президента США Дональда Трампа "суперечить нашим цінностям та нашим інтересам".

Вона нагадала, що чинний американський президент обіцяв швидко припинити російсько-українську війну, натомість російський диктатор Володимир Путін за цей час лише збільшив атаки.

"Путін розуміє одне – силу. Єдиний спосіб зупинити його – це використати всі важелі американської влади разом з демократичними партнерами, щоб чітко дати зрозуміти, що продовження війни спустошить і без того проблемну економіку Росії. Усі карти в наших руках", – закликала Брінк.

Дипломатка повідомила, що політика Трампа щодо України стала однією з причин її відставки.

"Остання зустріч Трампа та Зеленського в Овальному кабінеті була катастрофою – і це одна з причин, чому я пішла у відставку з посади посла США в Україні", – повідомила вона.

На думку Брінк, результатом зустрічей у Вашингтоні 18 серпня мала б стати вимога негайного припинення вогню, посилення санкцій проти Росії та конфіскація російських активів для купівлі американської зброї.