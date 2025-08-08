Командувач Чорноморського флоту РФ отримав підозру за захоплення "Сапфіра" біля Зміїного

За наказом Сергія Пінчука окупанти захопили "Сапфір", який прямував на Зміїний з метою евакуації поранених і загиблих військових

Сергій Пінчук (Фото: ресурс окупантів)

В Україні заочно оголосили підозру командувачу Чорноморського флоту Росії Сергію Пінчуку, який, за версією слідства, наказав захопити українське рятувальне судно. Про це повідомили Офіс генерального прокурора, Служба безпеки України та Національна поліція.

У момент скоєння злочину він ще був на посаді начальника штабу – першого заступника командувача Чорноморського флоту РФ.

За версією слідства, 26 лютого 2022 року за наказом російського адмірала окупанти захопили українське пошуково-рятувальне судно "Сапфір", яке виконувало гуманітарну місію в районі острова Зміїний.

На судні не було жодного озброєння, а про мирний характер завдання капітан передав через міжнародний радіозв’язок.

Того дня росіяни незаконно зупинили та заблокували цивільний корабель біля берегів українського острова. Після цього на палубу проникли окупанти, які, погрожуючи автоматами, ув’язнили 19 членів екіпажу, а також священника та лікаря, які перебували на борту.

Поліція уточнила, що "Сапфір" прямував до острова Зміїний, який на той момент був обстріляний російськими військами, з метою евакуації поранених і загиблих українських захисників.

Частину екіпажу судна перемістили на буксирувальне судно Військово-морського флоту Росії, усіх інших утримували на тимчасово захопленому на той час острові.

До всіх полонених росіяни застосовували психологічний тиск та погрожували фізичною розправою, зокрема, імітували "розстріли". Під час цих тортур Пінчук особисто прибув на Зміїний, де брав участь у допиті капітана "Сапфіра", і згодом наказав перевезти потерпілих разом із рятувальним судном до тимчасово окупованого Криму, а далі – в Росію.

Лише у березні-травні 2022 року людей вдалося звільнити в межах обміну. Також було повернуто українське рятувальне судно.

Пінчуку оголосили підозру за статтею про воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

В СБУ нагадали, що у липні заочну підозру отримали двоє офіцерів Чорноморського флоту РФ, які брали участь у захоплені "Сапфіра".

Фото: ОГП

9 березня 2022 року повідомлялося, що російські військові захопили судно "Сапфір" біля Зміїного та ведуть його до Криму.

8 квітня Міністерство інфраструктури повідомило, що судно повернули Україні, а всіх членів екіпажу звільнили з полону.