Командующий Черноморского флота РФ получил подозрение за захват "Сапфира" возле Змеиного

По приказу Сергея Пинчука оккупанты захватили "Сапфир", который направлялся на Змеиный с целью эвакуации раненых и погибших военных

Сергей Пинчук (Фото: ресурс оккупантов)

В Украине заочно объявили подозрение командующему Черноморского флота России Сергею Пинчуку, который, по версии следствия, приказал захватить украинское спасательное судно. Об этом сообщили Офис генерального прокурора, Служба безопасности Украины и Национальная полиция.

В момент совершения преступления он еще был в должности начальника штаба – первого заместителя командующего Черноморского флота РФ.

По версии следствия, 26 февраля 2022 года по приказу российского адмирала оккупанты захватили украинское поисково-спасательное судно "Сапфир", которое выполняло гуманитарную миссию в районе острова Змеиный.

На судне не было никакого вооружения, а о мирном характере задачи капитан передал через международную радиосвязь.

В тот день россияне незаконно остановили и заблокировали гражданский корабль у берегов украинского острова. После этого на палубу проникли оккупанты, которые, угрожая автоматами, пленили 19 членов экипажа, а также священника и врача, находившихся на борту.

Полиция уточнила, что "Сапфир" направлялся к острову Змеиный, который на тот момент был обстрелян российскими войсками, с целью эвакуации раненых и погибших украинских защитников.

Часть экипажа судна переместили на буксировочное судно Военно-морского флота России, всех остальных удерживали на временно захваченном в то время острове.

Ко всем пленным россияне применяли психологическое давление и угрожали физической расправой, в частности, имитировали "расстрелы". Во время этих пыток Пинчук лично прибыл на Змеиный, где участвовал в допросе капитана "Сапфира", и впоследствии приказал перевезти пострадавших вместе со спасательным судном во временно оккупированный Крым, а дальше – в Россию.

Только в марте-мае 2022 года людей удалось освободить в рамках обмена. Также было возвращено украинское спасательное судно.

Пинчуку объявили подозрение по статье о военных преступлениях, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

В СБУ напомнили, что в июле заочное подозрение получили двое офицеров Черноморского флота РФ, которые участвовали в захвате "Сапфира".

9 марта 2022 года сообщалось, что российские военные захватили судно "Сапфир" возле Змеиного и ведут его в Крым.

8 апреля Министерство инфраструктуры сообщило, что судно вернули Украине, а всех членов экипажа освободили из плена.