Кожен десятий німець вірить у перемогу України. Побільшало й тих, хто вірить у Росію – опитування

Ситуація на Близькому Сході зараз сприймається у Німеччині так само загрозливо, як і російсько-українська війна

Фото: Генштаб ЗСУ

Кожен десятий житель Німеччини вважає, що Україна переможе Росію у війні. Про це свідчать результати репрезентативного опитування, проведеного Інститутом демоскопії Алленсбаха на замовлення Центру стратегії та вищого керівництва.

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34% опитаних думають, що перемогу у війні здобуде Росія. 56% не наважилися дати свою оцінку.

При цьому під час опитування рік тому 16% німців вважали, що результат цієї війни буде сприятливим для України. 23% тоді прогнозували, що Росія з більшою ймовірністю виграє війну.

Водночас ситуація на Близькому Сході зараз сприймається у Німеччині так само загрозливо, як і загарбницька війна Росії проти України.

Наприкінці березня 2023-го, за даними опитування Центра Разумкова і Фонда "Демократичні ініціативи", у перемогу вірили 92% українців.

На початку червня 95% українців непохитно вірили у перемогу України (опитування соціологічної групи "Рейтинг"). Водночас 37% респондентів вважали, що перемогти у війні з Росією можливо за пів року або максимум за рік.

27 грудня у перемогу України вірили 88% громадян, водночас більша частина з них вважає, що це можливо у короткостроковій перспективі.

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