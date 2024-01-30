Кожен десятий німець вірить у перемогу України. Побільшало й тих, хто вірить у Росію – опитування
Кожен десятий житель Німеччини вважає, що Україна переможе Росію у війні. Про це свідчать результати репрезентативного опитування, проведеного Інститутом демоскопії Алленсбаха на замовлення Центру стратегії та вищого керівництва.
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34% опитаних думають, що перемогу у війні здобуде Росія. 56% не наважилися дати свою оцінку.
При цьому під час опитування рік тому 16% німців вважали, що результат цієї війни буде сприятливим для України. 23% тоді прогнозували, що Росія з більшою ймовірністю виграє війну.
Водночас ситуація на Близькому Сході зараз сприймається у Німеччині так само загрозливо, як і загарбницька війна Росії проти України.
- Наприкінці березня 2023-го, за даними опитування Центра Разумкова і Фонда "Демократичні ініціативи", у перемогу вірили 92% українців.
- На початку червня 95% українців непохитно вірили у перемогу України (опитування соціологічної групи "Рейтинг"). Водночас 37% респондентів вважали, що перемогти у війні з Росією можливо за пів року або максимум за рік.
- 27 грудня у перемогу України вірили 88% громадян, водночас більша частина з них вважає, що це можливо у короткостроковій перспективі.
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