Каждый десятый немец верит в победу Украины. Стало больше и тех, кто верит в РФ – опрос

Ситуация на Ближнем Востоке сейчас воспринимается в Германии так же угрожающе, как и российско-украинская война

Фото: Генштаб ВСУ

Каждый десятый гражданин считает, что Украина победит Россию в войне. Об этом свидетельствуют результаты репрезентативного опроса, проведенного Институтом демоскопии Алленсбаха по заказу Центра стратегии и высшего руководства.

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34% опрошенных полагают, что победу в войне одержит Россия. 56% не решились дать свою оценку.

При этом во время опроса год назад 16% немцев считали, что исход войны будет благоприятным для Украины. 23% тогда прогнозировали, что Россия с большей вероятностью выиграет войну.

В то же время ситуация на Ближнем Востоке сейчас воспринимается в Германии так же угрожающе, как и захватническая война России против Украины.

В конце марта 2023-го, по данным опроса Центра Разумкова и Фонда "Демократические инициативы", в победу верили 92% украинцев.

В начале июня 95% украинцев непоколебимо верили в победу Украины (опрос социологической группы "Рейтинг"). В то же время 37% респондентов считали, что победить в войне с Россией можно за полгода или максимум за год.

27 декабря в победу Украины верили 88% граждан, в то же время большая часть из них считает, что это возможно в краткосрочной перспективе.

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