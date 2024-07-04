"Кров – не вода". Росіянин, який підпалив корабель "Серпухов", є українцем за походженням

Доброволець Легіону Свобода Росії (ЛСР) з позивним "Гога" є громадянином країни-агресора, але українцем за походженням

Ракетний корабель "Серпухов" (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Колишній військовий Балтійського флоту РФ, який допоміг Силам оборони знищити сучасний ракетний корабель "Серпухов", є українцем за походженням. Про це в ефірі національного телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

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Доброволець Легіону Свобода Росії (ЛСР) з позивним "Гога" є громадянином країни-агресора, але українцем за походженням, зазначив Юсов. За його словами, "Гога" активно підтримує Україну.

"Гога сам вийшов на Україну, шукав цього виходу, пробував демобілізуватися і розірвати контракт, його не відпустили <...> Саме це змусило ексвійськового вийти на зв’язок з української розвідкою, а потім допомогти провести спецоперацію "Рибалка". Кров – не вода", – сказав представник української розвідки.

Юсов додав, що операція була складною, і евакуація займала час, і підпал всередині корабля, безумовно, це непросте завдання, але "все вийшло завдяки професійності і співробітників ГУР, і бійців ЛСР, і проєкту "Хочу жити".

ДОВІДКА "Серпухов" було спущено на воду 3 квітня 2015 року. До кінця 2016 року він був у складі Чорноморського флоту, потім увійшов до складу Балтійського флоту РФ. Катер обладнаний установкою вертикального пуску 3С14 на вісім крилатих ракет "Онікс", у перспективі 3M22 "Циркон", а також "Калібр", що дозволяє завдавати ударів цими ракетами по наземних цілях на відстань до 1500 км. "Серпухов" було спущено на воду 3 квітня 2015 року. До кінця 2016 року він був у складі Чорноморського флоту, потім увійшов до складу Балтійського флоту РФ. Катер обладнаний установкою вертикального пуску 3С14 на вісім крилатих ракет "Онікс", у перспективі 3M22 "Циркон", а також "Калібр", що дозволяє завдавати ударів цими ракетами по наземних цілях на відстань до 1500 км.

У ГУР повідомили, що 7 квітня 2024 року на території військово-морської бази Росії у місті Балтійськ Калінінградської області внаслідок пожежі виведено з ладу ракетний корабель "Серпухов".

Речник ВМС Плетенчук заявив, що корабель буде важко відновити, оскільки "крім кабелів, металу та екіпажу, російського там мало".

9 квітня Юсов заявив, що Росія хотіла перекинути ракетний корабель "Серпухов" до Чорного моря.

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