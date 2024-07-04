"Кровь – не вода". Поджегший корабль "Серпухов" россиянин – украинец по происхождению

Доброволец Легиона Свобода России (ЛСР) с позывным "Гога" является гражданином страны-агрессора, но украинцем по происхождению

Ракетный корабль "Серпухов" (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Бывший военный Балтийского флота РФ, который помог Силам обороны уничтожить современный ракетный корабль Серпухов, является украинцем по происхождению. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

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Доброволец Легиона Свобода России (ЛСР) с позывным "Гога" является гражданином страны-агрессора, но украинцем по происхождению, отметил Юсов. По его словам, "Гога" активно поддерживает Украину.

"Гога сам вышел на Украину, искал этого выхода, пробовал демобилизоваться и расторгнуть контракт, его не отпустили <...> Именно это заставило экс-военного выйти на связь с украинской разведкой, а затем помочь провести спецоперацию "Рыбалка". Кровь – не вода", – сказал представитель украинской разведки.

Юсов добавил, что операция была сложной, и эвакуация занимала время, и поджог внутри корабля, безусловно, это непростая задача, но "все получилось благодаря профессионализму и сотрудникам ГУР, и бойцам ЛСР, и проекту "Хочу жить".

СПРАВКА "Серпухов" был спущен на воду 3 апреля 2015 года. До конца 2016 г. он был в составе Черноморского флота, затем вошел в состав Балтийского флота РФ. Катер оборудован установкой вертикального пуска 3С14 на восемь крылатых ракет "Оникс", в перспективе 3M22 "Циркон", а также "Калибр", что позволяет наносить удары этими ракетами по наземным целям на расстояние до 1500 км. "Серпухов" был спущен на воду 3 апреля 2015 года. До конца 2016 г. он был в составе Черноморского флота, затем вошел в состав Балтийского флота РФ. Катер оборудован установкой вертикального пуска 3С14 на восемь крылатых ракет "Оникс", в перспективе 3M22 "Циркон", а также "Калибр", что позволяет наносить удары этими ракетами по наземным целям на расстояние до 1500 км.

В ГУР сообщили, что 7 апреля 2024 года на территории военно-морской базы России в городе Балтийск Калининградской области в результате пожара выведен из строя ракетный корабль "Серпухов".

Спикер ВМС Плетенчук заявил, что корабль будет трудно восстановить, поскольку "кроме кабелей, металла и экипажа, российского там мало".

9 апреля Юсов заявил, что Россия хотела перебросить ракетный корабль "Серпухов" к Черному морю.

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