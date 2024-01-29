Кулеба домовився з Сіярто створити спеціальну комісію щодо прав угорців на Закарпатті

Дмитро Кулеба (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив на пресконференції з угорським колегою Петером Сіярто та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, що Україна налаштована на остаточне врегулювання питання щодо прав нацменшин. Він додав, що спеціальна комісія під егідою МЗС за десять днів представить "конкретне розуміння" у цьому напрямку.

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"Ми домовилися, що під егідою МЗС зберемо спеціальну комісію, в якої є одне дуже просте завдання: через десять днів вона має представити на розгляд урядів обох країн конкретне розуміння, як і що з того переліку запитань, які ми отримали, потребує вирішення або вже врегульовано, щоб ми внесли остаточну ясність", – сказав Кулеба.

За його словами, якщо раніше в питанні нацменшин йшлося про ухвалення рішень в контексті членства України в ЄС, то тепер є бажання мати цю дискусію на двосторонньому рівні, для того щоб "остаточно врегулювати питання, яке принципово вже вирішено в інтересах усіх нацменшин".

3 листопада 2023 року президент Зеленський підписав закон щодо національних спільнот.

Україна набула статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу у 2022 році. Тоді ж Єврокомісія надала Україні план дій, який потрібно виконати для початку переговорів щодо вступу до ЄС.

8 грудня Рада схвалила в цілому законопроєкт, який передбачає зміни до деяких законів щодо прав нацменшин.

21 грудня прем'єр Угорщини Орбан заявив, що його уряд вивчає зміни до законодавства про національні меншини, ухвалені Україною.

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